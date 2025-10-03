Τα ρεκόρ και οι επιδόσεις του μυθικού Φάνη Τσιμιγκάτου

Ένας από τους αθλητές μύθους για τον πατραϊκό στίβο, και όχι μόνο, είναι

ο αξέχαστος Φάνης Τσιμιγκάτος, του οποίου η Πάτρα τιμά τη μνήμη με την

αφιέρωση του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας, που φέρει το όνομά

του.

Ένας σπουδαίος Αγώνας που διοργανώνεται από τον Δήμο Πατρέων σε

συνεργασία με τον Κούρο Πατρών και έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο

11 Οκτωβρίου 2025.

Ο Φάνης Τσιμιγκάτος ήταν ένας σπουδαίος αθλητής, με αυθεντική

λαϊκότητα. Η αγωνιστικότητα, η ανθεκτικότητα, το πείσμα και το πάθος,

που τον χαρακτήριζαν στις ατέλειωτες αθλητικές διαδρομές του, τον

συνόδευαν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής ακόμη και στην καθημερινότητα

του.

Ποτέ δεν προσποιήθηκε ότι ήταν κάτι άλλο από τον πραγματικό εαυτό του.

Μαζί με τα χαρίσματα και τις αρετές του ανυπόκριτα άφηνε να ξεχυθούν

ορμητικά και οι ανθρώπινες αδυναμίες του.

Ο αξεπέραστος μαραθωνοδρόμος της Παναχαϊκής πέτυχε εννέα Πανελλήνια

ρεκόρ στην καριέρα του. Αναλυτικά:

* Στα 15 μίλια ανδρών (24.030μ.) με 1.19′.37”.0 το 1974 σε

προκριματικούς αγώνες στον Μαραθώνα.

* Στα 25.000μ. ανδρών με 1.20′.16”.0 το 1977 σε λαϊκό αγώνα 25.000μ.

* Στα 15 μίλια ανδρών (24.030μ.) με 1.17′.11”.0 το 1977 σε λαϊκό αγώνα

25.000μ.

* Στα 15.000μ. με 46′.20”.0 στις 2/8/1981 στους «Ειδικούς αγώνες» στο

Φάληρο.

* Στα 20.000μ. με 1.00′.50”.0 στις 2/8/1981 στους «Ειδικούς αγώνες» στο

Φάληρο.

* Στην κλασική διαδρομή μαραθωνίου με 2.19′.55”.0 το 1982.

Επίσης ήταν ή είναι κάτοχος των εξής πανελληνίων ρεκόρ βετεράνων:

* 35-39 ετών (10.000μ.) 30′.26”.0 το 1983 (το ρεκόρ έχει αλλάξει

κάτοχο).

* 40-44 ετών (10.000μ.:) 31′.52”.0 το 1987.

* 40-44 ετών (μαραθώνιος) 2.22′.54”.0. το 1987 στη Μελβούρνη.

Στην μεγάλη του καριέρα κατέκτησε συνολικά οκτώ μετάλλια στο Πανελλήνιο

πρωτάθλημα στίβου ανδρών – γυναικών. Συγκεκριμένα έχει πανηγυρίσει το

χρυσό μετάλλιο πέντε φορές στον Μαραθώνιο και μία το χάλκινο στην ίδια

απόσταση. Ακόμη έχει πανηγυρίσει δύο φορές το χάλκινο μετάλλιο στα

10.000 μ.

ΤΡΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ημιμαραθώνιος 21.097 μέτρα. (γεννηθέντες 2007 και νωρίτερα).

Αγώνας δρόμου 5.000 μέτρα (γεννηθέντες 2013 και νωρίτερα).

Αγώνας δρόμου 1.000 μέτρα για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού (2014-2016)

και ΑμεΑ.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το ενδιαφέρον για τον Αγώνα είναι μεγάλο και ήδη δόθηκε παράταση στις

εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής έως το Σάββατο 4 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα.

Οι επιλογές για τις εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής είναι οι εξής:

1.Ατομική εγγραφή για μεμονωμένα ενήλικα άτομα

2. Ατομική εγγραφή ανηλίκων

Για συμμετάσχει στον αγώνα ανήλικος δρομέας, που έχει κάνει ατομική

εγγραφή πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ότι

συναίνει να λάβει μέρος στον αγώνα η οποία να φέρει το γνήσιο της

υπογραφής του καθώς και ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλου αντίστοιχου

εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συμμετέχοντα.

3. Ομαδική εγγραφή

Ομαδική εγγραφή μπορούν να κάνουν άτομα που συγκροτούν ομάδα 8

τουλάχιστον ατόμων μικτά στα αγωνίσματα 5.000 μ. και Ημιμαραθωνίου,

ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας και ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε κάποια

συλλογικότητα, οργανισμό, δημόσια υπηρεσία, εταιρεία κ.ο.κ., με μόνη

προϋπόθεση την επιθυμία να συμμετάσχουν σαν ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομαδικές εγγραφές μπορείτε

να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6947831390 (Γιώργος Παπανδρεόπουλος,

διευθυντής του Αγώνα).

Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες ξεκίνησαν και

συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://raceid.com/el/races/13932/about

