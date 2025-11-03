Τα στοιχεία του 14χρονου που εξαφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη, ΦΩΤΟ

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Τα στοιχεία του 14χρονου που εξαφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη, ΦΩΤΟ
03 Νοέ. 2025 22:31
Pelop News

Χθες (2/11/2025) το μεσημέρι εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Αυτή είναι η 13χρονη που εξαφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 3/11/2025, για την εξαφάνισή του 14χρονου από τη Θεσσαλονίκη και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ Αμποχόσσα, έχει ύψος 1,68 μ, και κανονικό βάρος. Έχει καστανά μάτια και σγουρά καστανά μαλλιά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Η τρομακτική επένδυση της Microsoft: 15,2 δισ. δολ. στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ΗΑΕ
23:39 «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος
23:21 Δώστε προσοχή, η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο
23:09 «Ευχαριστώ Κύριε! Είμαι ευγνώμων που είμαι μέλος της Εθνικής ομάδας », το μήνυμα Τριάντη σε Γιοβάνοβιτς
23:05 Πάτρα: Τραυματίστηκε ναυτικός στο Ρίο
22:59 Ζωοκλοπές, χασισοκαλλιέργεια και εμπόριο κοκαΐνης, η…διαδρομή του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη
22:50 Νέος σεισμός ταρακούνησε πάλι την Τουρκία! Το επίκεντρο στην ίδια περιοχή με τα 6,1 Ρίχτερ
22:45 Ισραήλ: Επέστρεψε η θανατική ποινή για τους τρομοκράτες, ΒΙΝΤΕΟ
22:35 ΟΙΚΙΠΑ: «Σκιές» και ερωτήματα για την επιχειρούμενη παραχώρηση σε ιδιώτη έκτασης 35 στρεμμάτων στην Καλόγρια
22:31 Τα στοιχεία του 14χρονου που εξαφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη, ΦΩΤΟ
22:18 Μεσσηνία: Ξεκίνησαν με την Κέιτ Μπλάνσετ τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Sweetsick», ΦΩΤΟ
22:11 Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος
22:01 ΕΑΠ και ΑΕ Ροϊτίκων με περίπατο το «5 στα 5», ποιοι πανηγύρισαν στα ντέρμπι, ΦΩΤΟ
21:51 Ρωσία: Παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο Khabarovsk, ΒΙΝΤΕΟ
21:41 Ντόναλντ Τραμπ: Χωρίς δασμούς, η οικονομία μας θα υποστεί ανυπολόγιστη ζημιά
21:31 Βραζιλία: Έπεσε νεκρή 28χρονη blogger σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ συμμοριών, ΒΙΝΤΕΟ
21:21 «Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε τώρα κι αυτά. Πάρτε το πίσω»! Στα κάγκελα βουλευτές της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ
21:12 Α’ Κατηγορία: Τα μοιράστηκαν όλα Πήγασος και Ατρόμητος
21:01 Δήμος Διστόμου: Ζητά να μείνει ανοικτό το κατάστημα των ΕΛΤΑ, αναλαμβάνοντας τα λειτουργικά του έξοδα
20:51 Πάτρα: Δύο ανήλικοι δέχτηκαν επίθεση από ομάδα 15 ατόμων με κλειδιά στο πρόσωπο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ