Τα συλλυπητήρια της ΔΕΕΠ Αχαϊας της ΝΔ για την Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη

Συλλυπητήρια Ανακοίνωση εξέδωσε η Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ Αχαΐας για τον θάνατο της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη.

«Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, μιας εμβληματικής προσωπικότητας της δημόσιας ζωής και της παράταξής μας.

Υπήρξε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της Νέα Δημοκρατία, υπηρετώντας την παράταξη με σοβαρότητα, εντιμότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.

Με το ήθος, την επιστημονική της κατάρτιση και τη θεσμική της παρουσία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της χώρας.

Η παράταξή μας αποχαιρετά μια σπουδαία γυναίκα που τίμησε τους δημοκρατικούς θεσμούς και άνοιξε δρόμους με το έργο και τη διαδρομή της.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



