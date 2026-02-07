Τα συλλυπητήρια της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για την απώλεια του Λευτέρη Σταυρόπουλου

Με ανακοίνωσή της η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό του Λευτέρη Σταυρόπουλου.

Πένθος βαρύ για τον χαμό του Λευτέρη Σταυρόπουλου, ΦΩΤΟ

Η ανακοίνωση:

«Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του Λευτέρη Σταυρόπουλου, καταξιωμένου Αχαιού με καταγωγή από την Ακράτα.

Ο Λευτέρης Σταυρόπουλος δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια στις Βρυξέλλες και είχε διατελέσει υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας με τη Νέα Δημοκρατία. Η προσφορά του και η αφοσίωσή του στην επαγγελματική και πολιτική του διαδρομή αφήνουν μια διαρκή μνήμη σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Η ΔΕΕΠ Αχαΐας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του».

