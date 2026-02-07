Τα συλλυπητήρια της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για την απώλεια του Λευτέρη Σταυρόπουλου

«Η προσφορά του και η αφοσίωσή του στην επαγγελματική και πολιτική του διαδρομή αφήνουν μια διαρκή μνήμη σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του»

Τα συλλυπητήρια της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για την απώλεια του Λευτέρη Σταυρόπουλου
07 Φεβ. 2026 14:10
Pelop News

Με ανακοίνωσή της η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό του Λευτέρη Σταυρόπουλου.

Πένθος βαρύ για τον χαμό του Λευτέρη Σταυρόπουλου, ΦΩΤΟ

Η ανακοίνωση:

«Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του Λευτέρη Σταυρόπουλου, καταξιωμένου Αχαιού με καταγωγή από την Ακράτα.

Ο Λευτέρης Σταυρόπουλος δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια στις Βρυξέλλες και είχε διατελέσει υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας με τη Νέα Δημοκρατία. Η προσφορά του και η αφοσίωσή του στην επαγγελματική και πολιτική του διαδρομή αφήνουν μια διαρκή μνήμη σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Η ΔΕΕΠ Αχαΐας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του».

