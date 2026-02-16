Τα ΤΑΞΙ στην Πάτρα δεν τραβούν «χειρόφρενο», δεν συμμετέχουν στην απεργία

Μπορεί σε πανελλήνιο επίπεδο ο κλάδος των ΤΑΞΙ να αποφάσισε τριήμερη απεργία για την Αττική, από την Τρίτη έως και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, και διήμερη απεργία στην Περιφέρεια, ωστόσο στην Πάτρα τα ταξί δεν θα τραβήξουν «χειρόφρενο».

Το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε έκτακτο συμβούλιο στο Σωματείο Ταξί «Ο Άγιος Χριστόφορος», το οποίο αποφάσισε να μη συμμετάσχει στην απεργία, λόγω των ιδιαίτερων αναγκών της πόλης, με την έλευση χιλιάδων επισκεπτών εξαιτίας του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η «Π» μίλησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος τόνισε: «Έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση αποφασίσαμε να μη συμμετάσχουμε στην απεργία που κήρυξε το πανελλήνιο σωματείο, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην Πάτρα.

Η απόφαση ελήφθη με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πόλη, καθώς διανύουμε την εβδομάδα κατά την οποία κορυφώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις και αναγνωρίζουμε την ανάγκη εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

Ωστόσο, στηρίζουμε την απεργία των συναδέλφων και τα δίκαια αιτήματα τους».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



