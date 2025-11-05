Τα «θέλω» της Αχαΐας στην ΚΕΔΕ: Ευλογιά, ΕΛΤΑ, πυρόπληκτοι και ΚΑΠ ψηλά στην ατζέντα

Μια καλή ευκαιρία για δήμαρχους της Αχαΐας να θέσουν επί τάπητος τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή μας είναι το μεγάλο πανελλήνιο συνέδριο της ΚΕΔΕ που φέτος θα φιλοξενηθεί στην Αλεξανδρούπολη, από αύριο έως το Σάββατο 8 Νοεμβρίου.

Στο συνέδριο θα παρευρεθούν οι δήμαρχοι της περιοχής, ο Κώστας Πελετίδης από την Πάτρα, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος από τη Δυτική Αχαΐα, ο Θανάσης Παπαδόπουλος από τα Καλάβρυτα και ο Θόδωρος Μπαρής από τον Ερύμανθο. Η «Πελοπόννησος» έκανε ρεπορτάζ και έμαθε ποια θέματα θα θέσουν οι δήμαρχοι κατά την παραμονή τους στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, αλλά και στην ομιλία που έχουν προγραμματίσει, με στόχο να εισακουστούν από στελέχη της κυβέρνησης.

ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

Η δημοτική αρχή της Πάτρας με ανακοίνωσή της, αφού κάνει «επίθεση» στη κυβέρνηση για οικονομική «ασφυξία», θα αιτηθεί να αποδοθούν στους δήμους το σύνολο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που έχουν θεσμοθετηθεί με τον ν.3852/2010 και να καταργηθεί το μνημονιακό πλαφόν στην χρηματοδότηση των ΟΤΑ. Επίσης, να θεσμοθετηθεί ειδική ΚΑΠ για την κάλυψη της μισθοδοσίας στο ύψος των πραγματικών αναγκών των δήμων για στελέχωση με προσωπικό, αλλά και κατάργηση του τέλους ταφής που έχει επιβαρύνει υπέρογκα τους προϋπολογισμούς των δήμων.

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Η πολύπαθη Δυτική Αχαΐα έχει δεχθεί πολλά πλήγματα τους τελευταίους μήνες, τόσο με τις φωτιές του καλοκαιριού όσο και με την ευλογιά που έχουν καταστρέψει πολλούς κτηνοτρόφους.

Ενα από τα αιτήματα που θα θέσει στο τραπέζι ο δήμαρχος Γρηγόρης Αλεξόπουλος είναι η οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων με άμεσες αποζημιώσεις, αλλά και ενίσχυση για την επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Ακόμα θα ζητήσει να δοθούν άμεσα χρήματα στους πυρόπληκτους, καθώς από τον Αύγουστο μέχρι και σήμερα, παρότι έχουν κατατεθεί τα αιτήματα στα αρμόδια υπουργεία, δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ.

Τέλος, θα ζητήσει να δοθούν περισσότερα χρήματα στους προϋπολογισμούς των δήμων για το 2026, γιατί τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική αυτοτέλειά τους.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Στον Δήμο Καλαβρύτων, ο δήμαρχος Θανάσης Παπαδόπουλος, από την πλευρά του και με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι θα θέσει ως προτεραιότητα το ζήτημα που ανέκυψε με τα ΕΛΤΑ, αλλά και σειρά άλλων ζητημάτων, όπως η έλλειψη πόρων για την δημοτική οδοποιία. Μάλιστα, έχει προγραμματίσει να μιλήσει με τον υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη και στην ομιλία του, μεταξύ άλλων και, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, θα περιγράψει την προβληματική κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι δήμοι, αποδυναμωμένοι από προσωπικό και αποψιλωμένοι από πόρους. Για το δε ζήτημα της δημοτικής οδοποιίας, θα υπογραμμιστεί η ανάγκη θέσπισης Ειδικού Χρηματοδοτικού Προγράμματός από το υπουργείο Εσωτερικών.

ΜΠΑΡΗΣ

Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω από τα Καλάβρυτα, στον ορεινό Ερύμανθο, ο Θεοδώρας Μπαρής έχει βάλει και αυτός τις προτεραιότητές του. Τα τρία θέματα που θα θέσει ο Μπαρής είναι τα εξής:

-Ενα Ειδικό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα για τη συντήρηση των υποδομών του Δήμου, όπως είναι η οδοποιία, τα κτίρια και τα γήπεδα.

– Ξεχωριστό πρόγραμμα που να αφορά μόνο μικρούς ορεινούς δήμους ώστε να χρηματοδοτηθούν βασικές ανάγκες.

-Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη αυξημένου ενεργειακού κόστους ΟΤΑ που έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε πολλούς δήμους τα τελευταία χρόνια.

