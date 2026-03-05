Τα τρία ελαφρυντικά που ζήτησε ο Νίκος Μιχαλολιάκος στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Από την υπεράσπιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο, ζητήθηκε σήμερα (5/3/2026) η αναγνώριση τριών ελαφρυντικών.

Συγκεκριμένα, η υπεράσπιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, ζήτησε να αναγνωριστεί στον εντολέα της πρότερος σύννομος βίος, καλή συμπεριφορά μετά την πράξη και ευλόγος χρόνος διάρκειας της δίκης.

Όπως ανέφερε ο συνήγορος του Ν. Μιχαλολιάκου, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος “είναι ο πιο βασανισμένος από αυτή την διαδικασία και διήγε ζωή κρυστάλλινη καθαρή , διαυγή από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα”.

