Τα τρία ελαφρυντικά που ζήτησε ο Νίκος Μιχαλολιάκος στη δίκη της Χρυσής Αυγής
Η υπεράσπιση του αιτήθηκε να αναγνωριστεί στον εντολέα της ο πρότερος σύννομος βίος, η καλή συμπεριφορά μετά την πράξη και ο ευλόγος χρόνος διάρκειας της δίκης
Από την υπεράσπιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο, ζητήθηκε σήμερα (5/3/2026) η αναγνώριση τριών ελαφρυντικών.
Συγκεκριμένα, η υπεράσπιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, ζήτησε να αναγνωριστεί στον εντολέα της πρότερος σύννομος βίος, καλή συμπεριφορά μετά την πράξη και ευλόγος χρόνος διάρκειας της δίκης.
Όπως ανέφερε ο συνήγορος του Ν. Μιχαλολιάκου, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος “είναι ο πιο βασανισμένος από αυτή την διαδικασία και διήγε ζωή κρυστάλλινη καθαρή , διαυγή από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα”.
