Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρη: Και πάλι ο Καποδίστριας

Αυτόν τον καιρό προβάλλεται σε διάφορες αίθουσες μια ταινία για τον Καποδίστρια. Πλήθη ανθρώπων γεμίζουν διαρκώς τις αίθουσες και φεύγουν έκπληκτοι και συγκινημένοι. Εξ αντιθέτου, μια ολόκληρη σειρά καλών ιστορικών, ενοχλείται πολύ από τις ανακρίβειες που επισημαίνουν και ανησυχεί για τις συνέπειες. Κάνουν πολύ καλά.

Είναι κρίμα, βεβαίως, ότι δεκαετίες τώρα δεν έχουν αντιδράσει το ίδιο και στις ανακρίβειες σχετικά με τον Κυβερνήτη, που γεμίζουν τα σχολικά μας βιβλία. Η χονδροειδέστερη είναι ότι εμφανίζεται εκεί ο Καποδίστριας να έρχεται στην Ελλάδα ουρανοκατέβατος τον Ιανουάριο του 1828, και παραμελούν τελείως να αναφέρουν τη δράση του στην Κέρκυρα ήδη από το 1798, τις αδιάλειπτες σχέσεις του έκτοτε με τους οπλαρχηγούς της Ηπείρου και το ότι εκείνος ήταν που συνέταξε το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα, για τη βραχύβιο Επτάνησο Πολιτεία.

Βλέπετε, όμως, η σπουδαία αυτή προσωπικότητα με το περίσκεπτο βλέμμα και τους κατά κανόνα ηπίους τρόπους, προκάλεσε το απύθμενο μίσος αφενός του απολυταρχικού Μέττερνιχ –που θεωρούσε ότι οι φιλελεύθερες ιδέες του απειλούσαν να ξαναβάλουν φωτιά στην ήδη καθημαγμένη Ευρώπη, και αφετέρου των «συνταγματικών» Κουντουριώτηδων Μαυροκορδάτου Τρικούπηδων, που «τέρας της τυραννίας» τον ανέβαζαν και «προδότη» τον κατέβαζαν, δικαιολογώντας έτσι τελικά και τη δολοφονία του. Τα περί «αυταρχικότητος» εδραιώθηκαν έκτοτε, δεδομένου μάλιστα ότι οι ηθικοί αυτουργοί, μετά από μία ακόμη εμφύλια σύγκρουση, βρέθηκαν να κυβερνούν. Και όντες στην εξουσία, χάρις σε ξένες Δυνάμεις, επέβαλαν το δικό τους αφήγημα -γιατί δεν γινόταν και αλλιώς.

Εκτοτε ο Καποδίστριας μας έχει γίνει άβολος -ο σεβασμός προς τη μνήμη του και την αλήθεια του μουτζουρώνει αναπόφευκτα τις μορφές που τον πολέμησαν με τέτοιες συκοφαντίες και δίχως την παραμικρή έγνοια για το καλό της χώρας. Αυτοί οι άνθρωποι, όμως, ήταν που κυριάρχησαν στην ελληνική πολιτική ζωή τα επόμενα πενήντα χρόνια. Αν ο Καποδίστριας ήταν ο «θεμελιωτής της Ελλάδος», όπως τον αναγνωρίζει ο βιογράφος του, ο Κρις Γουντχάουζ, τότε οι παρέα της Υδρας -Σπυρίδων Τρικούπης, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Κουντουριώτηδες- που τον εξόντωσαν, τι ακριβώς ήταν;

Γι’ αυτό είναι τόσο άβολος -γιατί μας εξαναγκάζει να εξετάσουμε την αντιπολίτευση. Τι την κινούσε; Τι μέσα μεταχειρίστηκε; Τι ήταν τα αποτελέσματα των πράξεων της; Εξόντωσε τον Καποδίστρια και μετά; Διακόσια χρόνια αποφεύγουμε να απαντήσουμε σ ’αυτό το ερώτημα.

Εγώ τις σκέψεις, όπου καταστάλαξα, τις έχω ήδη καταθέσει σε βιβλίο («1821 Η Αρχή Που δεν Ολοκληρώθηκε»): θαυμάζω απέραντα και σέβομαι βαθύτατα τον Ιωάννη Καποδίστρια, και ναι, πιστεύω πως πολλά δεινά θα είχαμε αποφύγει αν τον είχαμε αφήσει να μας κυβερνήσει. Οσον δε αφορά την ταινία, θα έλεγα πως και σωρός μεγάλος αν είναι οι ανακρίβειες ή και οι ανοησίες της ακόμη η αντικαποδιστριακή επιχειρηματολογία δυο αιώνες τώρα έχει στοιβάξει τέτοια δυσθεώρητα βουνά από ανακρίβειες και πονηρές αποσιωπήσεις, ώστε τα σφάλματα της ταινίας είναι ψύλλοι στα άχερα.

Οι οποίοι, νομίζω, κανέναν δεν θα πρέπει να εμποδίσουν να πάει να τη δει, να συγκινηθεί και να κάμει αυτό που φαίνεται να γίνεται ήδη: Να στραφεί στα βιβλιοπωλεία για να διαβάσει περισσότερα και να μπορέσει να μορφώσει γνώμη ο ίδιος.

*Η Αθηνά Κακούρη είναι συγγραφέας.

