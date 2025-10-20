Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη στην «Π»: Είναι πολύ το χρήμα….

Το μεγάλο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη έχει και μια πλευρά που αποκαλύπτεται σιγά-σιγά και του προσθέτει μια ακόμη διάσταση: Το χρήμα.

Στην εκπομπή ΑΝΤ1, Χατζηνικολάου, στις 10 Οκτωβρίου, ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. κ. Καραθανασόπουλος είπε ξεκάθαρα ότι απόπειρα συγκάλυψης έγινε, άλλα όχι από την ελληνική κυβέρνηση,

O εκπρόσωπος του ERA (Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων) στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ είχε πάρει σαφή εντολή από τον ERA να μην ποινικοποιηθούν τα έλαια σιλικόνης γιατί αυτό θα προκαλούσε τεράστια καταστροφή σε όλες τις σιδηροδρομικές εταιρείες που θα έπρεπε να αντικαταστήσουν τις μηχανές όλες που κυκλοφορούν με έλαια σιλικόνης. Αυτό δεν είναι υποκρισία; Οταν βάζεις το κόστος και το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή και όχι ενός ανθρώπου, πολλαπλών ανθρώπων. Αυτά είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

Εντούτοις, μήνες τώρα η ελληνική κυβέρνηση παλεύει να αποδείξει την αθωότητά της για τα διάφορα «ξυλόλια» -που της φόρτωσε ο κ. Βελόπουλος συντροφιά με το ΚΚΕ και άλλους διάφορους. Οι δε δύστυχοι μηχανοδηγοί των δύο τρένων υπέστησαν -νεκροί- κατακλυσμό κακολογίας για «λαθρεμπόριο» που τάχα έκαμαν, μέχρι που τους κατέστρεψαν ακόμη και το μικρό προσκυνητάρι που είχαν στήσει οι συγγενείς τους, εις μνήμην των.

Τώρα ήρθε ο κ. Καραθανασόπουλος να μας πει ότι όλα αυτά έγιναν προκειμένου «να μην ποινικοποιηθούν τα έλαια σιλικόνης» και έτσι να υποστούν τεράστιες ζημιές η Siemens και η Bayer, που τα παράγουν για όλη την Ευρώπη.

Και αυτά τα ωραία πότε τα έμαθε το ΚΚΕ; Αν τα έμαθε τώρα μόλις, γιατί δεν τα ανακοίνωσε επίσημα, ζητώντας και συγγνώμην από την κατασυκοφαντημένη ελληνική κυβέρνηση; Αν τα ήξερε εξ αρχής, σημαίνει πως κατέβασε εδώ και μερικούς μήνες, ένα εκατομμύριο από μας στον δρόμονα ζητάμε συγκινημένοι «οξυγόνο» από την κυβέρνηση, ενώ ήταν απλώς για να καλυφθούν οι πλάτες της Siemens και της Bayer!!!

Θα μας αποκαλύψει άραγε κάποτε το ΚΚΕ, και τίποτα άλλες διεκδικήσεις προς την Siemens και την Bayer, διεκδικήσεις που για τέτοιους κολοσσούς είναι πενταροδεκάρες αλλά για άτομα είναι κολοσσιαίες;

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



