Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη στην «Π»: Είναι πολύ το χρήμα….

Η Αθηνά Κακούρη αρθρογραφεί στην «Π»

Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη στην «Π»: Είναι πολύ το χρήμα….
20 Οκτ. 2025 18:00
Pelop News

Το μεγάλο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη έχει και μια πλευρά που αποκαλύπτεται σιγά-σιγά και του προσθέτει μια ακόμη διάσταση: Το χρήμα.

Στην εκπομπή ΑΝΤ1, Χατζηνικολάου, στις 10 Οκτωβρίου, ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. κ. Καραθανασόπουλος είπε ξεκάθαρα ότι απόπειρα συγκάλυψης έγινε, άλλα όχι από την ελληνική κυβέρνηση,

O εκπρόσωπος του ERA (Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων) στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ είχε πάρει σαφή εντολή από τον ERA να μην ποινικοποιηθούν τα έλαια σιλικόνης γιατί αυτό θα προκαλούσε τεράστια καταστροφή σε όλες τις σιδηροδρομικές εταιρείες που θα έπρεπε να αντικαταστήσουν τις μηχανές όλες που κυκλοφορούν με έλαια σιλικόνης. Αυτό δεν είναι υποκρισία; Οταν βάζεις το κόστος και το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή και όχι ενός ανθρώπου, πολλαπλών ανθρώπων. Αυτά είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

Εντούτοις, μήνες τώρα η ελληνική κυβέρνηση παλεύει να αποδείξει την αθωότητά της για τα διάφορα «ξυλόλια» -που της φόρτωσε ο κ. Βελόπουλος συντροφιά με το ΚΚΕ και άλλους διάφορους. Οι δε δύστυχοι μηχανοδηγοί των δύο τρένων υπέστησαν -νεκροί- κατακλυσμό κακολογίας για «λαθρεμπόριο» που τάχα έκαμαν, μέχρι που τους κατέστρεψαν ακόμη και το μικρό προσκυνητάρι που είχαν στήσει οι συγγενείς τους, εις μνήμην των.
Τώρα ήρθε ο κ. Καραθανασόπουλος να μας πει ότι όλα αυτά έγιναν προκειμένου «να μην ποινικοποιηθούν τα έλαια σιλικόνης» και έτσι να υποστούν τεράστιες ζημιές η Siemens και η Bayer, που τα παράγουν για όλη την Ευρώπη.

Και αυτά τα ωραία πότε τα έμαθε το ΚΚΕ; Αν τα έμαθε τώρα μόλις, γιατί δεν τα ανακοίνωσε επίσημα, ζητώντας και συγγνώμην από την κατασυκοφαντημένη ελληνική κυβέρνηση; Αν τα ήξερε εξ αρχής, σημαίνει πως κατέβασε εδώ και μερικούς μήνες, ένα εκατομμύριο από μας στον δρόμονα ζητάμε συγκινημένοι «οξυγόνο» από την κυβέρνηση, ενώ ήταν απλώς για να καλυφθούν οι πλάτες της Siemens και της Bayer!!!

Θα μας αποκαλύψει άραγε κάποτε το ΚΚΕ, και τίποτα άλλες διεκδικήσεις προς την Siemens και την Bayer, διεκδικήσεις που για τέτοιους κολοσσούς είναι πενταροδεκάρες αλλά για άτομα είναι κολοσσιαίες;
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:53 Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ προβάδισμα 16,5 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ και ο Μητσοτάκης 9 έναντι του Τσίπρα
19:43 Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις άνδρες για τη ληστεία στην Αμαλιάδα
19:35 Ο καιρός (22/10/2024) συνεχίζει να αγριεύει: Έρχονται βροχές και καταιγίδες!
19:25 Πριν τη φυλακή ο Σαρκοζί πήγε στον Μακρόν
19:16 Αλεξ. Καρμοίρης στον Peloponnisos fm : «Δίκαιη νίκη κόντρα στη Θύελλα»
19:06 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη MED9: Oι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από ανατολάς αλλά κι από τον νότο, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:00 Πάτρα: «Βουλιάζει» η Μαιζώνος με λίγη βροχή ΦΩΤΟ
18:49 Ο Τζιν Χάκμαν δεν άφησε τίποτα στα παιδιά του! Σε δημοπρασία η προσωπική του συλλογή
18:37 Όχημα του Δήμου Ναυπακτίας έπεσε σε γκρεμό, τύχη βουνό είχε ο οδηγός! ΦΩΤΟ
18:32 Μεγάλη γιορτή με μεγάλες προσφορές! Το νέο, μεγαλύτερο κατάστημα ΙΚΕΑ Πάτρα γιορτάζει έναν χρόνο
18:30 Η ασέβεια του Βρετανικού Μουσείου να παραθέσει δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα
18:21 Ας οπλιστούν με υπομονή για την Παναχαϊκή
18:19 Αχαΐα: Σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων με τον γγ Σπύρο Πρωτοψάλτη – Τι είπε για τις αποζημιώσεις 
18:12 Σεισμός «ταρακούνησε» τη Γαύδο
18:08 Νετανιάχου: «Πρέπει να φέρουμε πίσω τους δολοφονημένους ομήρους, μέχρι τον τελευταίο»
18:04 Δήμος Αιγιαλείας: Μειώσεις στα δημοτικά τέλη για το 2026
18:00 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη στην «Π»: Είναι πολύ το χρήμα….
17:55 Στο νοσοκομείο ο θρυλικός Ντιέγκο Φορλάν! ΒΙΝΤΕΟ
17:53 Πάτρα: Σιωπή και κυνισμός από τη δημοτική Αρχή Πελετίδη για τον Ανδρέα Αποσκίτη – Καταψηφίστηκαν προτάσεις τιμής
17:42 Πέθανε ο Σέρβος πρώην στρατηγός Πάβκοβιτς, ήταν καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ