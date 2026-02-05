Ταυτοποιήθηκαν από τη ΔΕΑΒ οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που πέταξαν την ομπρέλα στο ντέρμπι

Από την πλευρά της ΑΕΚ έγινε καταγγελία σε βάρος Ντάνιελ Ποντένσε για ρίψη ομπρέλας προς την εξέδρα, με τη ΔΕΑΒ να καλεί σε ακρόαση τον Πορτογάλο εξτρέμ του Ολυμπιακού για την κίνηση αυτή.

Τιμωρία στην ΑΕΚ για τη συμπεριφορά των φιλάθλων στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Όπως προκύπτει από τη ΔΕΑΒ, η συγκεκριμένη ομπρέλα είχε πέσει από την εξέδρα πριν ο Ποντένσε την πετάξει με τη σειρά του. Μάλιστα η ΔΕΑΒ με ανακοίνωσή της κάνει γνωστό ότι έχουν ταυτοποιηθεί από την ΕΛ.ΑΣ. οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Η συγκεκριμένη ομπρέλα υπάρχουν πληροφορίες ότι πετάχτηκε ξανά στο γήπεδο.

Αναλυτική η ενημέρωση της ΔΕΑΒ

ε) το βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα, από το σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης ALLWYN ARENA,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, στις 01/02/2026, στο γήπεδο ALLWYN ARENA, για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025/2026, και ειδικότερα, στο 90ο+16ο λεπτό άγνωστοι φίλαθλοι της ΠΑΕ ΑΕΚ εκσφενδόνισαν από τις κερκίδες στις οποίες ευρίσκονταν πλήθος (11 έως 15) πλαστικών φιαλών εμφόρτων ύδατος, εναντίον των ποδοσφαιριστών της φιλοξενούμενης ομάδας, ακολούθως, μετά τη λήξη του αγώνα, εκτόξευσαν επίσης μία πλαστική φιάλη πλήρη ύδατος, από τη θύρα 31 εναντίον των διαιτητών του αγώνα και μία (1) ομπρέλα βροχής, από τη θύρα 33, εναντίον ποδοσφαιριστών και λοιπών αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας. Την ομπρέλα αυτή, μάλιστα, οι ίδιοι φίλαθλοι επανέρριψαν προς τους ποδοσφαιριστές και λοιπούς αξιωματούχους της φιλοξενούμενης, αμέσως μετά την επαναφορά της στην κερκίδα εκ μέρους ποδοσφαιριστή της τελευταίας,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 5/2026 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 1Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα – φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας, τα οποία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από την ΕΛ.ΑΣ., μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας του γηπέδου, αναφορικά με τη ρίψη συγκεκριμένου αντικειμένου (ομπρέλας), αυτά θα κληθούν από μέρους της ΔΕΑΒ άμεσα σε ακρόαση, μετά την πλήρη συλλογή όλων των ατομικών τους στοιχείων.

