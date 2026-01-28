Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ – Με αεροσκάφος ο επαναπατρισμός στην Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των επτά θυμάτων του τροχαίου στη Ρουμανία, με τις διαδικασίες επαναπατρισμού των σορών να δρομολογούνται, ενώ εξελίξεις υπάρχουν και για τη μεταφορά των τραυματιών.

28 Ιαν. 2026
Στην ταυτοποίηση όλων των σορών των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως αναφέρεται, εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η έκδοση των απαραίτητων εγγράφων από τις ρουμανικές αρχές, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού των θυμάτων. Η μεταφορά των σορών στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με αεροσκάφος, σε συντονισμό με τις ελληνικές και ρουμανικές αρχές.

Σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, οι δύο από τους τρεις βρίσκονται σε κατάσταση που επιτρέπει τη μεταφορά τους στη χώρα μας. Ο τρίτος τραυματίας, ο οποίος είναι βαρύτερα τραυματισμένος αλλά εκτός κινδύνου, αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με τις ιατρικές ομάδες να εξετάζουν εάν αυτή θα πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία ή στην Ελλάδα.

Οι διαδικασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις οικογένειες των θυμάτων να ενημερώνονται και τις διπλωματικές και υγειονομικές αρχές των δύο χωρών να συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις.

Τι ανέφερε η ελληνίδα πρέσβης στο Βουκουρέστι

Η πρέσβης ανέφερε ότι η πρεσβεία ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, καθώς τα θύματα είναι νέοι άνθρωποι. Όπως σημείωσε, οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σορών βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, ακόμη και εντός των επόμενων ημερών.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται, με τους δύο σε πιο σοβαρή κατάσταση, αλλά σταθερή και με αισιόδοξη πρόγνωση, ενώ όλοι έχουν σταθεροποιηθεί και επικοινωνούν με το περιβάλλον τους.

Η Ελληνίδα πρέσβης υπογράμμισε τη στενή συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές σε ανώτατο και επιχειρησιακό επίπεδο, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ανέφερε επίσης ότι οικογένειες των θυμάτων φτάνουν στη Ρουμανία και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την υποστήριξή τους, καθώς και για τον επαναπατρισμό των τραυματιών με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Υπενθυμίζεται ότι σε ετοιμότητα βρίσκεται αεροσκάφος τύπου C-130 στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, προκειμένου, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά τραυματιών από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

