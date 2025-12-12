Ταυτοποιήθηκε ο δράστης απειλητικών μηνυμάτων στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης

Απειλητικά μηνύματα έλαβε μέσω διαδικτύου ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης απειλητικών μηνυμάτων στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης
12 Δεκ. 2025 9:28
Pelop News

Μέσω του διαδικτύου έλαβε απειλητικά και υβριστικά μηνύματα κατήγγειλε  ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Ως αποστολέας των επίμαχων μηνυμάτων ταυτοποιήθηκε 42χρονος από περιοχή της Ημαθίας και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Είχε προηγηθεί σχετική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, την οποία προκάλεσε καταγγελία του δημάρχου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα είχε κατέθεσε ο κ. Αγγελούδης, τα συγκεκριμένα μηνύματα αναρτήθηκαν στην προσωπική – πολιτική σελίδα που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Υπό αυτές τις συνθήκες παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ έπειτα από ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα ταυτοποιήθηκε ο 42χρονος ως χρήστης και διαχειριστής του λογαριασμού του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, από τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι αξιόποινες πράξεις, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση αστυνομίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

