Ταϊλάνδη: 29χρονος Σουηδός «έσπασε» λαιμό 57χρονου Βρετανού

Ένας 29χρονος Σουηδός με τουρκική καταγωγή, ο Pektas Tuguy Tayyar, συνελήφθη στην Ταϊλάνδη για τη δολοφονία ενός 57χρονου Βρετανού τουρίστα από το Λίβερπουλ, πατέρα ενός παιδιού, κατά τη διάρκεια οδικού καβγά στο Πουκέτ.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026 στην οδό Prachanukhro Road. Ο Βρετανός, οδηγώντας ενοικιαζόμενο σκούτερ, φέρεται να «έκοψε» τον δρόμο στον 29χρονο, προκαλώντας έντονο καβγά. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή: μια γυναίκα προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα, αλλά ο Tayyar πλησιάζει απειλητικά και χτυπά τον 57χρονο με μία δυνατή καρατιά (karate chop) στον λαιμό.

Ο Βρετανός έπεσε αμέσως αναίσθητος στο έδαφος, με τα γυαλιά ηλίου να πετάγονται. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα από τα τραύματα.

Horrific moment gangster kills tourist with a karate chop https://t.co/O8ktqhWsRN pic.twitter.com/BVNThnUyA0 — New York Post (@nypost) February 26, 2026

Η αστυνομία του Πουκέτ εντόπισε και συνέλαβε τον 29χρονο τα ξημερώματα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026 σε ξενοδοχείο στην περιοχή Kathu. Σύμφωνα με σουηδικά μέσα (Expressen, Aftonbladet), ο Tayyar είναι γνωστός στις αρχές ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη νότια Στοκχόλμη. Ο φάκελός του περιλαμβάνει καταδίκη σε 6 χρόνια φυλάκιση το 2020 για επίθεση, καθώς και υποθέσεις ναρκωτικών, απειλών και σεξουαλικής παρενόχλησης.

Φωτογραφίες μετά τη σύλληψη δείχνουν τον 29χρονο με χειροπέδες μπροστά σε ομάδα έξι αστυνομικών. Αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση ή βαριά σωματική βλάβη που οδήγησε σε θάνατο, με ποινές που μπορεί να φτάσουν τα 15 χρόνια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



