Ταϊλάνδη: Έντεκα νεκροί σε τροχαίο – Πώς κάηκαν ζωντανοί μέσα σε βαν – ΦΩΤΟ

Βαν που μετέφερε δώδεκα ανθρώπους από την Αμνάτ Γιαρόεν στην πρωτεύουσα Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη βγήκε από το δρόμο και έπιασε φωτιά με αποτέλεσμα να καούν ζωντανοί 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Νεαρός μπόρεσε να βγει από το μικρό λεωφορείο προτού εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Ο 20χρονος είχε αποκοιμηθεί όταν τον ξύπνησε κραυγή τη στιγμή που συνέβαινε το δυστύχημα, αφηγήθηκε ο ίδιος στη δημόσια τηλεόραση Thai PBS. «Κλώτσαγα τα παράθυρα, έσπασα ένα και κατάφερα να βγω από μια στενή τρύπα. Λίγη ώρα μετά, το μικρό λεωφορείο εξερράγη» πρόσθεσε.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε όλο το αυτοκίνητο μέσα σε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα, τόνισε μέλος σωστικού συνεργείου που επιχείρησε στο σημείο στη δημόσια ταϊλανδική τηλεόραση. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσε η Αστυνομία, η φωτιά οφειλόταν στα καύσιμα: το μικρό λεωφορείο διέθετε δεξαμενή με φυσικό αέριο.

Διενεργείται έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί για ποιον λόγο το μοιραίο βαν εξετράπη της πορείας του, πέρασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα καταλήγοντας να ανατραπεί μέσα στο κεντρικό διαχωριστικό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, σύμφωνα με τις αρχές.

Το πολύνεκρο δυστύχημα, εν μέσω των εορτασμών για το σεληνιακό νέο έτος, υπενθυμίζει πόσο επικίνδυνες είναι οι οδικές μεταφορές στην Ταϊλάνδη, χώρα διαβόητη για τα αναρίθμητα τροχαία της. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τα οποία ανάγονται στο 2019, στο βασίλειο καταγράφεται δείκτης θνησιμότητας λόγω των τροχαίων δυστυχημάτων διπλάσιος από τον μέσο όρο στην υπόλοιπη περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας.

🇹🇭 BANGKOK POST: A passenger van crashed into the median ditch on the Mitrapap highway in Nakhon Ratchasima, and went up in flames on Saturday night. Eleven people were burned to death, while one passenger was able to escape the vehicle https://t.co/PtTEbIJ4p6 | #Thailand

— Thai News Reports (@ThaiNewsReports) January 22, 2023