Ταϊλάνδη-Μαλαισία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από τις πλημμύρες 

Τουλάχιστον 12 είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, σε μια από τις χειρότερες πλημμύρες εδώ και δεκαετίες στη νότια Ταϊλάνδη και τη βόρεια Μαλαισία, έγινε γνωστό από τις αρχές, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους λόγω των πλημμυρών τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Στη νότια Ταϊλάνδη, 534.000 νοικοκυριά έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, με τον απολογισμό των νεκρών να αυξάνεται σε εννέα από τέσσερις που είχαν αναφερθεί χθες και χιλιάδες ανθρώπους να έχουν σπεύσει σε 200 προσωρινά καταφύγια που στήθηκαν στις πληγείσες περιοχές, έγινε γνωστό από την υπηρεσία Πρόληψης Καταστροφών.

WEATHER WARFARE ⚠️ Severe Flooding Devastates Southern Thailand, Displaces Thousands

Heavy flooding across seven southern provinces in Thailand has claimed at least four lives and displaced over 240,000 households. Thousands of villages remain submerged as rescue efforts… pic.twitter.com/IK6A2qWEWR

— Kristy Tallman (@KristyTallman) November 29, 2024