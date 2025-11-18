Ταϊλάνδη: Νεογέννητο βρέθηκε σε δεξαμενή τουαλέτας ! ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα της Ταϊλάνδης, οι γονείς ή κηδεμόνες που εγκαταλείπουν νεογνό κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως τριών ετών, πρόστιμο έως 6.000 μπατ ή και τα δύο.

18 Νοέ. 2025 12:50
Απίστευτο περιστατικό στην Ταϊλάνδη, καθώς ενα νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε ζωντανό μέσα σε δεξαμενή τουαλέτας σε κτίριο γραφείων στην Μπανγκόκ, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ.  Το βρέφος εντοπίστηκε στις 15 Νοεμβρίου, όταν μια καθαρίστρια άκουσε κλάμα την ώρα που καθάριζε τουαλέτα στον τρίτο όροφο του κτιρίου.

Η γυναίκα σήκωσε το καπάκι της δεξαμενής και αντίκρισε το βρέφος γυμνό, βυθισμένο σε νερό, με τα χέρια του ήδη να έχουν ασπρίσει και ζαρώσει από την παραμονή στο υγρό. Εκτιμάται ότι το παιδί είχε τοποθετηθεί εκεί λίγες ώρες μετά τη γέννησή του.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο λίγο πριν από τις 11 το πρωί, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Sirindhorn για εξετάσεις. Οι γιατροί ανέφεραν ότι ζυγίζει περίπου 2,7 κιλά και δεν φέρει τραύματα.

Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος της περιοχής δήλωσε, σύμφωνα με την Daily Mail ότι το κοριτσάκι βρισκόταν στη ζωή λιγότερο από μία ημέρα και πως δεν υπάρχουν ίχνη της μητέρας. «Θα συνεχίσουμε την έρευνα για να εντοπίσουμε ποιος άφησε το μωρό. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να διαπιστωθεί ποιος χρησιμοποίησε την τουαλέτα», ανέφερε.

 

Παρόμοια υπόθεση στη Βραζιλία

Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά από μια παρόμοια υπόθεση στη Βραζιλία, όπου εργάτες καθαριότητας εντόπισαν ένα νεογέννητο μέσα σε σακούλα σκουπιδιών στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Ένας από αυτούς, ο Samuel Santos, νόμιζε ότι είχε βρει μια κούκλα τυλιγμένη σε κουβέρτα για να τη δώσει στην κόρη του — μέχρι που το «παιχνίδι» κινήθηκε και άρχισε να κλαίει.

Οι εργάτες, βαθιά συγκινημένοι, έσωσαν το βρέφος, το οποίο ονόμασαν συμβολικά «Vitória» (Νίκη), ελπίζοντας ότι θα εντοπιστεί η οικογένειά του.

