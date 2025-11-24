Τάιλερ Μακμπέθ προς Τσίπρα: «Μη χρησιμοποιείς το όνομά μου για προώθηση του βιβλίου σου»

Αιχμηρό μήνυμα προς τον Αλέξη Τσίπρα έστειλε ο Τάιλερ Μακμπέθ, με αφορμή την αναφορά του ονόματός του στο βιβλίο «Ιθάκη». Με μια σύντομη αλλά σαφή ανάρτηση στο Instagram, ζήτησε να μη χρησιμοποιείται το όνομά του για λόγους μάρκετινγκ, την ώρα που το περιεχόμενο του βιβλίου ανοίγει νέο κύκλο πολιτικού σχολιασμού.

Συγκεκριμένα, σε «ιστορία» που δημοσίευσε στο Instagram, απευθύνθηκε προσωπικά στον Άλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας: «Με όλο το σεβασμό, ζητώ να μην χρησιμοποιηθεί το όνομά μου για οποιονδήποτε σκοπό μάρκετινγκ ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας. Με θερμούς χαιρετισμούς, Τάιλερ».

Η ανάρτηση ήρθε ως αντίδραση σε απόσπασμα του βιβλίου όπου ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει την επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη στο σπίτι του, λίγο πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ότι δέχθηκε τον Κασσελάκη και τον σύζυγό του, παρά το jet lag, και αποκαλύπτει ότι ο Κασσελάκης είχε ήδη ετοιμάσει το βίντεο ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς του.

Στο βιβλίο του, ο Τσίπρας αφηγείται πως προσπάθησε να τον αποθαρρύνει, προειδοποιώντας ότι η διεκδίκηση της προεδρίας ήταν «παρακινδυνευμένη» και ότι «θα έτρωγε πολύ ξύλο χωρίς ελπίδα εκλογής». Όπως γράφει, ο Κασσελάκης έδειχνε βέβαιος όχι μόνο ότι θα κέρδιζε, αλλά και ότι είχε βλέψεις για το αξίωμα του πρωθυπουργού, κάτι που ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτηρίζει «υπερφίαλο».

Ο Τσίπρας παραθέτει και διάλογο με τη Μπέττυ Μπαζιάνα, η οποία –σύμφωνα με το βιβλίο– εξέφρασε σκεπτικισμό για την προοπτική της υποψηφιότητας, ενώ σημειώνει ότι το ζευγάρι τον ρώτησε για το πώς θα μεγάλωνε παιδιά στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συνεχίζοντας, ο Τσίπρας αναφέρει ότι «έπεσε έξω» στην εκτίμηση ότι ο Κασσελάκης δεν θα κέρδιζε, σημειώνοντας όμως πως «το ξύλο δεν το έφαγε αυτός· άρχισε να το τρώει ο ΣΥΡΙΖΑ από την επόμενη μέρα της εκλογής».

