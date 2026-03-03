Τάκης Πετρόπουλος: Συγχαρητήρια στους νέους Πατρινούς αθλητές που διέπρεψαν στο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας U23

Ο Τάκης Πετρόπουλος αναφέρει ότι οι νέες αυτές επιτυχίες των αθλητών μας, αποδεικνύουν ότι η παράδοση της Πάτρας στην πυγμαχία συνεχίζεται και στέκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Τάκης Πετρόπουλος: Συγχαρητήρια στους νέους Πατρινούς αθλητές που διέπρεψαν στο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας U23
03 Μαρ. 2026 15:32
Pelop News

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Τάκης Πετρόπουλος, εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια της Δημοτικής Αρχής στους νεαρούς Πατρινούς αθλητές πυγμάχους, αγόρια και κορίτσια, που μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις στο Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα εφήβων και ανδρών U23, που έγινε στην Μάνδρα, κατέκτησαν συνολικά 11 μετάλλια.

Ο Τάκης Πετρόπουλος αναφέρει ότι οι νέες αυτές επιτυχίες των αθλητών μας, αποδεικνύουν ότι η παράδοση της Πάτρας στην πυγμαχία συνεχίζεται και στέκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το άθλημα βαδίζει σε πολύ καλό δρόμο χάρη στην σοβαρή και μεθοδική δουλειά που γίνεται από τα Σωματεία, τους αθλητές και τους προπονητές τους.

Ο Αντιδήμαρχος σημειώνει ότι παρά την υποχρηματοδότηση εκ μέρους της πολιτείας, οι αθλητές, οι προπονητές και οι σύλλογοι μοχθούν και πετυχαίνουν το καλύτερο κάνοντας περήφανη την πόλη μας.

Μετάλλια πήραν οι αθλητές:

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

65κ.: Χρυσό Μελίτα Ρεμπούτσικα (Μίλων), 54κ.: Χρυσό Ντίλιου Σοφία (Μίλων) και χάλκινο Δούβρη Χριστίνα (ΕΑΠ), 60κ.: Ασημένιο Βασιλική Σταυροπούλου (Μίλων), 45-48κ.: Χάλκινο μετάλλιο Φωτεινή Παπαδιονυσοπούλου (Άμυνα Π.), 57κ.: Χάλκινο Αγγελική Παπαδοπούλου (Μίλων)

ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

45-48κ.: Χρυσό Μαρία Γεωργοπούλου (ΠΓΕ), 65κ.: Χρυσό Ουρανία Κάντζαρη (Μίλων)

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

60κ.: Χρυσό Γιώργος Πλέας (ΠΓΕ), 85κ.: Χρυσό Παναγιώτης Ντρες (ΕΑΠ), 90+κ.: Χάλκινο μετάλλιο Ιωάννης  Μπαλαούρας (Άμυνα).

Συνολικά συμμετείχαν 22 πυγμάχοι με προπονητές τους Νίκο Πλέα (Παναχαϊκή), Γιάννη Χαζάπη (ΕΑΠ), Χρήστο Κλαμπανά (ΕΑΠ),  Ηλία Πελεκούδα (Μίλων), Αντώνη Τσινάκη (Λεωνίδας Αιγίου), Μάκη Συναδινό (Τόφαλος) και Μάριο Καπερώνη (Άμυνα).

Σε όλους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:32 Η βίλα, το ειδικό λογισμικό και το Peugeot 208 με το προφίλ του Γεωργιανού κατασκόπου
19:25 H Κύπρος δεν κείται μακράν, αλλά πλησίον!
19:16 Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη
19:04 Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο
19:00 H χυδαιότητα στο διαδίκτυο
18:40 Λοτσάρης στον Peloponnisos FM: «Αδικη για τον Ερμή η επιλογή της ΕΣΠΕΠ»
18:30 Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ
18:24 Ο Απόστολος Βλάχος ανακοινώνει επίσημα τη «Κεντρική Πορεία»
18:16 Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου
18:11 Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα
18:11 Γιάννης Βρούτσης: Μήπως να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό;
18:00 Πάτρα: Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο για το τρένο – Γιατί λέει «όχι» ο Πελετίδης στον Κυρανάκη, οι προϋποθέσεις του Καραχάλιου
17:58 Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!
17:50 «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου», η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη για την εκπομπή της
17:49 Νεκρός μία ημέρα μετά τον διορισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν
17:40 Ραγδαίες εξελίξεις στη Euroleague, χάνουν την έδρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι
17:32 Πάτρα – Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ
17:24 Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο
17:19 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης
17:10 Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Έργο πνοής για την Πάτρα, νέο ταρτάν, επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Αθλητισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ