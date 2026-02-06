Ταρακουνήθηκε η Κρήτη, δύο σεισμοί σε λίγα λεπτά
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 11,8 χιλιόμετρα
Σεισμική δόνηση 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (6/2/2026) το απόγευμα στα ανοιχτά της Κρήτης.
Λίγα λεπτά μετά σημειώθηκε και δεύτερη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο του δεύτερου σεισμού εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα ανατολικά, της Χρυσής Λασιθίου με εστιακό βάθος τα 5 χιλιόμετρα.
