Τασούλας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Να αποστειρωθεί ο διάλογος από την πολιτική επικαιρότητα»

Παρέμβαση για το ζήτημα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Τασούλας ζήτησε ο δημόσιος διάλογος να γίνει «με νηφαλιότητα και μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες».

13 Οκτ. 2025 11:34
Pelop News

Στο ζήτημα που έχει ανακύψει γύρω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο κ. Τασούλας σημείωσε:
«Ανοίξατε έναν διάλογο και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δώσετε λίγο χρόνο ώστε αυτός ο διάλογος να ωριμάσει. Ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το θέμα του πώς θέλουμε να είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι να αποστειρώσουμε το θέμα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα άξιζε να το κάνουμε, πρώτον βλέποντας πώς είναι τα αντίστοιχα μνημεία σε όλες τις χώρες του κόσμου, ασχέτως πολιτικού καθεστώτος, και να σκεφτούμε ότι αυτό το μνημείο συμβολίζει τους αγώνες του έθνους, τους απελευθερωτικούς και τους αμυντικούς».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε στο τέλος της τοποθέτησής του την ανάγκη ο δημόσιος διάλογος να γίνει «όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα».
«Όσο πιο αντικειμενικά το βλέπουμε, τόσο πιο ξεκάθαρο θα είναι πώς όλοι μας θέλουμε να είναι αυτό το μνημείο», υπογράμμισε ο κ. Τασούλας.
