Τασούλας για το ναυάγιο στη Χίο: «Βαθύτατη θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών»

Τη βαθύτατη θλίψη του για το τραγικό ναυάγιο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (02.02.2026) ανοιχτά της Χίος, εξέφρασε με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Όπως ανέφερε, δεκαπέντε μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 25 άτομα τραυματίστηκαν, σε σοβαρό περιστατικό που βρίσκεται υπό διερεύνηση και αφορά σύγκρουση σκάφους με πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων χθες το βράδυ στο ναυάγιο στη Χίο. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους και διασωθέντες. Η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία συνεχίζονται, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προβλεπόμενη διοικητική και δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

