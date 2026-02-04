Τασούλας για το ναυάγιο στη Χίο: «Βαθύτατη θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών»

Τη βαθιά του οδύνη για τη ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Χίου, με 15 νεκρούς μετανάστες και δεκάδες τραυματίες, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

04 Φεβ. 2026 14:26
Pelop News

Τη βαθύτατη θλίψη του για το τραγικό ναυάγιο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (02.02.2026) ανοιχτά της Χίος, εξέφρασε με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Όπως ανέφερε, δεκαπέντε μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 25 άτομα τραυματίστηκαν, σε σοβαρό περιστατικό που βρίσκεται υπό διερεύνηση και αφορά σύγκρουση σκάφους με πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων χθες το βράδυ στο ναυάγιο στη Χίο. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους και διασωθέντες. Η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία συνεχίζονται, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προβλεπόμενη διοικητική και δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

