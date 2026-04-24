Taste Atlas: Αυτό είναι το ελληνικό φαγητό που βρίσκεται ανάμεσα στις 10 κορυφαίες παραδοσιακές γεύσεις του κόσμου

Μια θέση στο top 10 των παραδοσιακών φαγητών του Taste Atlas κατάφερε να κερδίσει το ελληνικό κοντοσούβλι, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της ελληνικής κουζίνας στις διεθνείς γαστρονομικές κατατάξεις.

Το Taste Atlas, που συχνά γίνεται viral με τις λίστες του, καταγράφει γεύσεις από όλο τον κόσμο μέσα από εμπειρίες ταξιδιωτών και ανθρώπων που δοκιμάζουν τοπικές κουζίνες, δημιουργώντας κατατάξεις με πιάτα από την Ασία και την Αμερική μέχρι τη Σκανδιναβία και την Αφρική.

Σε μία από τις πρόσφατες λίστες του για τα παραδοσιακά φαγητά, το κοντοσούβλι βρέθηκε στην 8η θέση, ξεχωρίζοντας ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις της ελληνικής υπαίθριας μαγειρικής.

Η τέχνη του αργού ψησίματος

Το κοντοσούβλι συνδέεται με τις λαϊκές συναθροίσεις, τις γιορτές, τα κυριακάτικα τραπέζια και την παράδοση του ψησίματος στα κάρβουνα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του Taste Atlas, πρόκειται για μεγάλα κομμάτια κρέατος, συνήθως χοιρινού, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και αρνιού, κατσικιού ή κοτόπουλου, τα οποία περνιούνται σε μακρύ μεταλλικό σουβλί και ψήνονται αργά πάνω από τη φωτιά.

Σε αντίθεση με το σουβλάκι, όπου το κρέας κόβεται σε μικρότερους κύβους, το κοντοσούβλι βασίζεται σε μεγαλύτερα κομμάτια, τα οποία διατηρούν τη ζουμερή υφή τους χάρη στο υπομονετικό και σταθερό ψήσιμο.

Η γεύση του δεν στηρίζεται σε περίπλοκα καρυκεύματα, αλλά στην τεχνική: στο σωστό κόψιμο του κρέατος, στο μαρινάρισμα, στον έλεγχο της φωτιάς και στο αργό γύρισμα πάνω από τα κάρβουνα.

Τα σωστά κομμάτια κάνουν τη διαφορά

Για την παρασκευή του κοντοσουβλιού, οι πιο συνηθισμένες επιλογές είναι η χοιρινή σπάλα, ο λαιμός ή κομμάτια από το μπούτι, καθώς έχουν την κατάλληλη αναλογία λίπους και συνδετικού ιστού.

Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, το λίπος λιώνει σταδιακά, βοηθώντας το κρέας να παραμείνει μαλακό και ζουμερό.

Σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, χρησιμοποιούνται και αρνίσια κομμάτια, όπως ώμος ή πλευρές, δίνοντας διαφορετικό χαρακτήρα στο πιάτο.

Η Παραγουάη στην κορυφή της λίστας

Στην πρώτη θέση της κατάταξης του Taste Atlas βρίσκεται το Βόρι-Βόρι από την Παραγουάη, μια παραδοσιακή κοτόσουπα με λαχανικά, καρυκεύματα και μικρά ζυμαρικά από αλεύρι καλαμποκιού και τοπικό τυρί.

Το κοτόπουλο σιγοβράζει με κρεμμύδια, ντομάτες, πιπεριές και βότανα, μέχρι να δημιουργηθεί ένας αρωματικός ζωμός. Στη συνέχεια, προστίθενται οι μικρές μπάλες από καλαμποκάλευρο και τυρί, οι οποίες δένουν τη σούπα και της δίνουν πλούσια υφή.

Παρότι η κλασική εκδοχή βασίζεται στο κοτόπουλο, το τυρί και το καλαμπόκι, υπάρχουν αρκετές παραλλαγές με βόειο κρέας, γάλα, βούτυρο ή πιο πικάντικα στοιχεία.

Η παρουσία του κοντοσουβλιού στην πρώτη δεκάδα, πάντως, αποτελεί ακόμη μία διεθνή αναγνώριση για την ελληνική κουζίνα και για μια γεύση που παραμένει άρρηκτα δεμένη με την παρέα, τη φωτιά και το ελληνικό τραπέζι.

