Άγιος Δημήτριος: Σπαραγμός στην κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε για ερωτική αντιζηλία ΒΙΝΤΕΟ

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε η κηδεία του 27χρονου που έπεσε νεκρός από μαχαιριά στο Πάρκο Ασυρμάτου, με την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του να τον αποχαιρετούν συντετριμμένοι.

24 Απρ. 2026 12:55
Pelop News

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε την περασμένη Τετάρτη 22 Απριλίου στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο.

Ο νεαρός έχασε τη ζωή του μετά από χτύπημα με μαχαίρι στο ύψος της καρδιάς, σε υπόθεση που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδέεται με ερωτική αντιζηλία.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν συγκεντρώθηκαν για να του πουν το τελευταίο «αντίο», αδυνατώντας να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους για τον άδικο χαμό του.

Συνεχίζεται η έρευνα για το έγκλημα

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική επίθεση.


Στο επίκεντρο παραμένει το μοιραίο ραντεβού στο Πάρκο Ασυρμάτου και η ένταση που φαίνεται να προηγήθηκε, πριν ο 20χρονος φερόμενος ως δράστης επιτεθεί στον 27χρονο με μαχαίρι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση, με την οικογένεια του νεαρού να βιώνει την πιο δύσκολη στιγμή της, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που χάθηκε τόσο ξαφνικά και βίαια.

