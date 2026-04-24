Άγιος Δημήτριος: Στο Ναυτοδικείο ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου

Στο Ναυτοδικείο Πειραιά οδηγήθηκε ο 20χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 27χρονου γιου ανώτατου αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος δέχθηκε θανάσιμο χτύπημα με μαχαίρι στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο.

Ο νεαρός, που υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Μαζί του οδηγήθηκαν στο Ναυτοδικείο ο 18χρονος φίλος του και δύο νεαρές γυναίκες, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Διαχωρίζεται η δικογραφία

Οι τέσσερις συλληφθέντες είχαν παραμείνει για περισσότερες από 12 ώρες στη ΓΑΔΑ, όπου έδωσαν τις πρώτες προανακριτικές καταθέσεις στους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Λόγω της ιδιότητας του 20χρονου ως στρατεύσιμου, η υπόθεση οδηγήθηκε αρχικά στο Ναυτοδικείο. Εκεί αναμένεται να διαχωριστεί η δικογραφία, ώστε οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες να παραπεμφθούν στην τακτική Δικαιοσύνη και στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

«Δεν ήθελα να τον σκοτώσω»

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο 20χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος κατά την εξέτασή του, αποδίδοντας το έγκλημα σε «κακιά στιγμή».

«Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Μακάρι να μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Νωρίτερα, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, εντοπίστηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία.

Η ερωτική αντιζηλία και το μοιραίο ραντεβού

Η ανθρωποκτονία αποδίδεται από την αστυνομική έρευνα σε ερωτική αντιζηλία. Το θύμα φέρεται να είχε διατηρήσει στο παρελθόν σχέση με νεαρή γυναίκα, με την οποία είχε χωρίσει, ενώ εκείνη στη συνέχεια συνδέθηκε με τον 20χρονο.

Σύμφωνα με την προανάκριση, το βράδυ της δολοφονίας οι δύο άνδρες έκλεισαν ραντεβού στο Πάρκο Ασυρμάτου για να συζητήσουν. Ο 27χρονος πήγε μόνος του, ενώ ο 20χρονος έφτασε στο σημείο μαζί με τον 18χρονο φίλο του.

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε λογομαχία και στη συνέχεια σε συμπλοκή. Πάνω στον καβγά, ο 20χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να χτύπησε τον 27χρονο μία φορά στην καρδιά, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Τι υποστηρίζει ο 18χρονος

Ο 18χρονος, ο οποίος ήταν παρών στο περιστατικό, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως ο φίλος του είχε μαζί του μαχαίρι και ότι δεν πρόλαβε να τον σταματήσει.

Μετά το έγκλημα, ο 20χρονος και ο 18χρονος φέρονται να συναντήθηκαν με τις δύο νεαρές γυναίκες και να πήγαν σε σπίτι, μέχρι ο δράστης να αποφασίσει να παραδοθεί μαζί με τον δικηγόρο του.

Η παράδοσή του έγινε μετά και από μεσολάβηση της μητέρας του, ενώ η αστυνομία τον είχε ήδη ταυτοποιήσει στο πλαίσιο της έρευνας.

