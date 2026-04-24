Άγιος Δημήτριος: Ερωτική αντιζηλία πίσω από το έγκλημα – Η ομολογία και το κρυμμένο μαχαίρι

Στην ταράτσα του σπιτιού του 20χρονου, πίσω από έναν ηλιακό θερμοσίφωνα, εντοπίστηκε το μαχαίρι με το οποίο φέρεται να δολοφονήθηκε ο 27χρονος γιος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο. Ο νεαρός, που υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι όλα έγιναν μέσα στην ένταση της στιγμής.

«Μαλώσαμε, έβγαλα το μαχαίρι και τον σκότωσα. Δεν τον ήθελα. Ήταν η κακιά στιγμή. Μακάρι να γύρναγα τον χρόνο πίσω», φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, εμφανιζόμενος μετανιωμένος για την αιματηρή κατάληξη της συμπλοκής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε κρύψει το μαχαίρι μετά το έγκλημα. Το όπλο βρέθηκε σε κοινόχρηστο χώρο της ταράτσας, πίσω από ηλιακό θερμοσίφωνα, και έχει ήδη τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών.

Το ραντεβού στο πάρκο και η ερωτική αντιζηλία

Η δολοφονία αποδίδεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε ερωτική αντιζηλία. Το θύμα φέρεται να είχε διατηρήσει επί χρόνια σχέση με νεαρή κοπέλα, η οποία στη συνέχεια συνδέθηκε με τον 20χρονο δράστη.

Παρά τον χωρισμό, ο 27χρονος φέρεται να συνέχιζε να της στέλνει μηνύματα, ζητώντας επανασύνδεση. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με όσα εξετάζουν οι αρχές, αποτέλεσε σημείο έντονης τριβής ανάμεσα στους δύο νεαρούς.

Το μοιραίο ραντεβού κλείστηκε στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, προκειμένου οι δύο πλευρές να λύσουν τις διαφορές τους. Ο 27χρονος έφτασε μόνος του, ενώ ο 20χρονος πήγε στο σημείο μαζί με έναν 18χρονο φίλο του.

Η συζήτηση, όμως, γρήγορα ξέφυγε. Η λογομαχία εξελίχθηκε σε συμπλοκή και, κατά τη διάρκειά της, ο 20χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να χτύπησε τον 27χρονο στον θώρακα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θανατηφόρο πλήγμα προήλθε από νύσσον και τέμνον όργανο στην περιοχή του θώρακα. Παράλληλα, εντοπίστηκαν τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι, τα οποία αποδίδονται στη συμπλοκή που προηγήθηκε.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταθέσεις των εμπλεκομένων και στα ευρήματα από το σημείο της επίθεσης.

Τρεις ακόμη συλλήψεις για υπόθαλψη

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα: ένας 18χρονος, μία 19χρονη και μία 18χρονη. Οι τρεις κατηγορούνται για υπόθαλψη, καθώς φέρονται μετά τη δολοφονία να βρέθηκαν μαζί με τον 20χρονο σε διαμέρισμα Airbnb, αναζητώντας τρόπο να αποφύγουν τις αρχές.

Ο 18χρονος, στις πρώτες του δηλώσεις, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως ο 20χρονος είχε μαζί του μαχαίρι. «Δεν ήξερα ότι θα έρθει με μαχαίρι, νόμιζα ότι θα συζητήσουν, δεν πρόλαβα να τον σταματήσω», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Ο 20χρονος, αντιλαμβανόμενος ότι η σύλληψή του ήταν θέμα χρόνου, παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ μαζί με τον δικηγόρο του και παραδόθηκε.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών, με τη δικογραφία να διαχωρίζεται λόγω της ιδιότητας του 20χρονου ως στρατεύσιμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



