Έγκλημα στον Άγιο Δημήτριο: Το ραντεβού του θανάτου, φαντάρος 20 χρονών ο θύτης

Τελικά ένας 20χρονος φαντάρος που μένει στον Άγιο Δημήτριο είναι ο άνθρωπος που ευθύνεται για την δολοφονία του 27χρονου γιου του ταξίαρχου της ΕΛΑΣ, μετά από μαχαιριά στην καρδιά.

Σύλληψη του δολοφόνου του γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο

Μάλιστα ο 20χρονος είχε δώσει ραντεβού θανάτου με το θύμα στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο με τραγικό επίλογο την δολοφονία του 27χρονου το βράδυ της Τετάρτης (22/04/2026).

Συγκεκριμένα, ο δολοφόνος, είχε δώσει το ραντεβού με το θύμα στο πάρκο Ασυρμάτου προκειμένου να μιλήσουν για την πρώην κοπέλα του θύματος με την οποία διατηρεί σχέση ο 20χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες αφορμή για αυτή τη συνάντηση που εξελίχθηκε σε ραντεβού θανάτου, ήταν τα μηνύματα και η επικοινωνία που είχε το θύμα με την πρώην του και ήταν αυτά που εξόργισαν τον δράστη.

Ο θύτης μαζί του, κουβαλούσε μαχαίρι και μετά από τσακωμό το σήκωσε και του το κάρφωσε μια φορά στην καρδιά δολοφονώντας τον εν ψυχρώ.

Πλέον το πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση είναι άλλο ένα άτομο μικρότερης ηλικίας, γύρω στα 18 λένε οι πληροφορίες, το οποίο ήταν μαζί με τον δολοφόνο.

Όμως όπως φαίνεται ήταν αυτός, ο όποιος μετά το άγριο φονικό, άνοιξε το στόμα του και είπε όλα όσα φρικιαστικά έγιναν στο πάρκο Ασυρμάτου με αποτέλεσμα η αστυνομία να συλλάβει τον δράστη και να δοθεί έτσι η συνέχεια σε αυτό το έγκλημα που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

