Σύλληψη του δολοφόνου του γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο

Ραγδαίε οι εξελίξεις με τον φονικό στον Άγιο Δημήτριο, καθώς συνελήφθη ο δολοφόνος του γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ πριν από λίγο.

Έγκλημα στον Άγιο Δημήτριο: Σημάδια από πάλη έφερε ο 27χρονος γιος του αξιωματικού που εντοπίστηκε νεκρός

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα για μια γυναίκα.

Θυμίζουμε ότι ο 27χρονος γιος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. που βρέθηκε νεκρός στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο είχε σημάδια που υποδηλώνουν πως προηγήθηκε πάλη.

Μάλιστα ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του άνδρα διαπίστωσε πως πέρα από τα σημάδια, φέρει και δύο μικρά τραύματα – ένα στον λαιμό και ένα στο κεφάλι. Όμως το χτύπημα που το στέρησε τη ζωή είναι αυτό που έχει στον θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο.

