Έγκλημα στον Άγιο Δημήτριο: Σημάδια από πάλη έφερε ο 27χρονος γιος του αξιωματικού που εντοπίστηκε νεκρός

Συγκεκριμένα σημάδια που υποδηλώνουν ότι προηγήθηκε πάλη φέρει στο σώμα του ο 27χρονος γιος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. που βρέθηκε νεκρός στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Όπως διέρρευσε, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του άνδρα διαπίστωσε πως πέρα από τα σημάδια, φέρει και δύο μικρά τραύματα – ένα στον λαιμό και ένα στο κεφάλι. Όμως το χτύπημα που το στέρησε τη ζωή είναι αυτό που έχει στον θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο.

Μάλιστα από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης προκύπτει πως ο 27χρονος πάλεψε με κάποιον ή κάποιους για λόγους που παραμένουν άγνωστοι. Επίσης θα γίνει έρευνα στα ρούχα του για γενετικό υλικό και αποτυπώματα.

Σε τυφλό σημείο η δολοφονία του 25χρονου

Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των στελεχών της ΕΛΑΣ για τη διαλεύκανση της άγριας δολοφονίας του 25χρονου που εντοπίστηκε νεκρός χθες Τετάρτη (22/4) στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο σημαντικό στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η προσπάθεια των αστυνομικών που προσπαθούν να εντοπίσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας έχει πέσει στο κενό, καθώς η δολοφονία φαίνεται να έγινε σε τυφλό σημείο όπου δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός και κάμερες σε κοντινή απόσταση για να καταγράψουν το έγκλημα.

Παράλληλα οι Αρχές εξετάζουν και το περιεχόμενο του κινητού τηλεφώνου του 25χρονου σε μία προσπάθεια να βρουν στοιχεία για τον δράστη της φονικής επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο νεαρός να σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια οπαδικού επεισοδίου. Και αυτό γιατί, η σορός του εντοπίστηκε κοντά στο σουβλατζίδικο που στις αρχές Ιανουαρίου είχε σημειωθεί επεισόδιο με πυροβολισμούς στο οποίο εμπλέκονταν άτομα που είχαν απασχολήσει για τέτοιου είδους υποθέσεις.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να υποδεικνύει πως ο θάνατος του 25χρονου έγινε με οπαδικά κίνητρα. Ως εκ τούτου η βεντάλια των ερευνών έχει ανοίξει προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ο 25χρονος, γιος ταξίαρχου της ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 21.30 το βράδυ όταν ένας αλλοδαπός κάλεσε τις Αρχές και ανέφερε πως βλέπει μέσα στο πάρκο έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, ο νεαρός ήταν νεκρός και έφερε τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας του ο οποίος, λόγω της ιδιότητός του και του γεγονότος ότι μένει κοντά, έμαθε για το περιστατικό και έφθασε στο σημείο για να δει τι συμβαίνει. Έτσι, χωρίς να το ξέρει, αντίκρισε νεκρό τον ίδιο του τον γιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγο πριν την τραγωδία, πατέρας και γιος βρίσκονταν μαζί στο σπίτι και έβλεπαν αγώνα μπάσκετ.

Αυτόπτης μάρτυρας και γνωστός της οικογένειας του θύματος δήλωσε ότι προηγήθηκε τσακωμός και το θύμα χτυπήθηκε με μαχαίρι στην καρδιά, ενώ όπως είπε καθημερινά υπάρχουν πολλά περιστατικά στην περιοχή.

«Έγινε τσακωμός μέσα, καρφώσανε το παιδί και επειδή ήταν μέσα στα αίματα, περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε και πέθανε. Τον χτύπησαν με μαχαίρι στην καρδιά» δήλωσε ένας περίοικος που γνωρίζει την οικογένεια, εμφανώς φορτισμένος καθώς όπως είπε «είναι μικρό παιδί, 25 ετών».

