Θεσσαλονίκη: Ο εκβιασμός επιχειρηματία τους «οδήγησε» στη φυλακή

Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την απόπειρα εκβίασης επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, οι τρεις άνδρες (δύο από την Αλβανία 43 και 34 ετών και ένας Έλληνας 23 ετών) οι οποίοι μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν ενώπιον του ανακριτή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Προφυλακίστηκε ο 16χρονος Σουδανός που παρέσυρε τη συνομήλική του στη Λιοσίων

Θυμίζουμε ότι οι συλλήψεις έγιναν την περασμένη Παρασκευή από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ενώ προηγήθηκε καταγγελία στις Αρχές για εκβιασμό από τον διαχειριστή αντιπροσωπείας αυτοκινήτων επί της Βασιλίσσης Όλγας. Εκτός από τα τρία άτομα, συνελήφθη και ένας 48χρονος που είναι έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα και φέρεται να συντόνιζε την επιχείρηση μέσα από τη φυλακή, ενώ στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά.

Όμως σύμφωνα με την καταγγελία του διαχειριστή, ο άνδρας που βρίσκεται έγκλειστος στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας την Πέμπτη 16-04-2026, απαίτησε εκβιαστικά το ποσό των 200.000 ευρώ, προφασιζόμενος ψευδή γεγονότα και απειλώντας τη ζωή του.

Το θύμα φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές ότι πρόφαση για την εκβίαση ήταν μια υποτιθέμενη 17χρονη με καταγωγή από την Αλβανία, ωστόσο ο ίδιος ουδεμία σχέση είχε μαζί της. Οπως φαίνεται να είπε ο επιχειρηματίας, μετά την καταγγελία που έκανε στις Αρχές και την σύλληψη των ατόμων, ακολούθησαν επιθέσεις με μολότοφ σε αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του αλλά και πυροβολισμοί με καλασνικοφ σε μια από τις επιχειρήσεις που διατηρεί.

Σημειώνεται ότι παρόλο που αρχικά οι δράστες ζητούσαν 200.000 ευρώ από το θύμα, σε νεότερη επικοινωνία με διαφορετικό κατηγορούμενο, που είχε αναλάβει ρόλο «διαπραγματευτή», μειώθηκε το απαιτούμενο ποσό στα 100.000 ευρώ, εκφράζοντας νέες απειλές κατά της ζωής του. Μάλιστα, δύο άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, μετέβησαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα στο χώρο εργασίας του, όπου απείλησαν υπάλληλο προκειμένου να προκληθεί τρόμος στο θύμα τους.

Μετά την καταγγελία του επιχειρηματία οργανώθηκε και υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία, σε προκαθορισμένη συνάντηση με τρεις από τους δράστες, παραδόθηκε το προσημειωμένο ποσό των 50.000 ευρώ. Οταν οι κατηγορούμενοι έλαβαν τον φάκελο, αστυνομικοί επενέβησαν και τους ακινητοποίησαν παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν με σκοπό να διαφύγουν.

Ακολούθησαν σωματικές έρευνες κατά τις οποίες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με 11 φυσίγγια (το ένα στη θαλάμη), 6 κινητά και 2.580 ευρώ, ενώ το προσημειωμένο χρηματικό ποσό αποδόθηκε στον παθόντα.

Παράλληλα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δωρίδος Φωκίδας προχώρησαν σε έρευνα στο κελί κράτησης του εγκλείστου, ο οποίος μάλιστα αρνούνταν να συμμορφωθεί με τον έλεγχο, κατά τον οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι.

