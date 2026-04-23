Προφυλακίστηκε ο 16χρονος Σουδανός που παρέσυρε τη συνομήλική του στη Λιοσίων

Στη διάρκεια της απολογίας του φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη και να εξέφρασε τη θλίψη του για τον τραυματισμό της κοπέλας

23 Απρ. 2026 19:15
Pelop News

Στη φυλακή οδηγήθηκε σήμερα (23/04/2026) μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 16χρονος με καταγωγή από το Σουδάν ο οποίος κατηγορείται για το τροχαίο ατύχημα στην οδό Λιοσίων, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της 16χρονης.

Γιάννινα: Πέρασαν χειροπέδες σε ανήλικους 15 και 17 χρονών και στις μητέρες τους!

Στον αντίποδα ο 22χρονος συνοδηγός του 16χρονου αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εγγυοδοσίας 3.000 ευρώ.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της απολογίας ο 16χρονος φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για όσα προκάλεσε στη νεαρή κοπέλα και να εξέφρασε τη θλίψη του για το βαρύτατο τραυματισμό της. Ακόμη φέρεται να είπε πως φοβήθηκε πολύ όταν κατάλαβε τι είχε γίνει, κυρίως επειδή δεν διέθετε δίπλωμα, και γι’ αυτό έφυγε από το σημείο.

Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι οδηγούσε το μηχανάκι επειδή το χρησιμοποιεί για τη δουλειά του και εκείνη τη στιγμή φοβήθηκε μήπως του το αφαιρέσουν. Τέλος πρόσθεσε δε ότι επιθυμεί να βοηθήσει το κορίτσι με κάθε δυνατό τρόπο και σημείωσε πως, όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, αποφάσισε να παραδοθεί στην αστυνομία. Από την πλευρά του ο 22χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μετά την παράσυρση της 16χρονης πανικοβλήθηκε και έχασε την ψυχραιμία του.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:54 Μαγκιά της Ιταλίας, απορρίπτει το σενάριο αντικατάστασης του Ιράν στο Μουντιάλ: «Δεν το αξίζουμε, θα ήταν προσβολή»
19:44 Καιρός: Νέα αλλαγή, άνοδος της θερμοκρασίας και σε ρυθμούς άνοιξης και πάλι!
19:30 Ιταλία: Δηλητηρίασαν λύκους σε εθνικό πάρκο,18 νεκροί σε μια εβδομάδα
19:23 «Αυτό που είδα ήταν τουλάχιστον βάρβαρο» έβαψαν κόκκινα αρνιά και τα έδεσαν έξω από εκκλησία! ΦΩΤΟ
19:15 Προφυλακίστηκε ο 16χρονος Σουδανός που παρέσυρε τη συνομήλική του στη Λιοσίων
19:03 Eurail: Πάνω από 300.000 δεδομένα πελατών φέρονται να πωλούνται στο dark web
19:00 Τα Στενά: ο Μεγάλος Στρατηγός
18:55 «Πιστεύουμε πως ο δράστης είχε συνεργό», νέα μαρτυρία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη
18:52 Δανία: Έρευνα για τη μετωπική σύγκρουση τρένων με πέντε σοβαρά τραυματίες
18:48 Άντληση Κεφαλαίων μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030 του Ομίλου ΔΕΗ
18:44 Ένα βήμα πριν από τον «γάμο γιγάντων» Warner και Paramount
18:38 Νέα Υόρκη: 14χρονος επιτέθηκε σε 15χρονη επειδή δεν του έδωσε το τηλέφωνό της
18:38 «Ευκαιρία να ανακαλύψουμε νέους κόσμους…»
18:37 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας του ΣΕΑΔΕ για το «One Day Tourism» στο Αίγιο
18:31 Βρετανία: Ιατρικά δεδομένα 500.000 ανθρώπων εμφανίστηκαν προς πώληση μέσω Alibaba
18:30 Αιχμές Γεωργιάδη σε Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών: «Όσο μας επιτρέπει, έχουμε ακόμη Δημοκρατία»
18:21 Η «τιμωρία» του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η δημιουργία κεφαλαίου κίνησης μέσα από την επιχείρηση
18:14 Ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς αποκαλύφθηκε στη Λαοδίκεια της Τουρκίας
18:10 Τσιτσιπάς: Πάλι ξέφυγε και άρχισε τα… γαλλικά προς τον πατέρα του, ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου στην «Π»: «Κάτω από τη βάση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
