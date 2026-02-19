Ταξί χωρίς οδηγό στην Πάτρα: ανέκδοτο; – Έρχονται στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Πόσο… επιστημονικό σενάριο είναι να κυκλοφορήσει στα… Ταμπάχανα και τα Ζαρουχλέικα… ταξί χωρίς οδηγό; Το ερώτημα δεν τέθηκε από την «Π» ειρωνικά. Εγινε σοβαρά, σχεδόν τεχνικά. Κι όμως, στην Πάτρα ακούγεται σαν δοκιμή φαντασίας. Γιατί άλλο οι «έξυπνες πόλεις» των παρουσιάσεων και άλλο οι γειτονιές, όπου η καθημερινή κυκλοφορία θυμίζει ζωντανό οργανισμό που αλλάζει μορφή από λεπτό σε λεπτό.

Το 2026 αναμένεται να είναι ορόσημο για την Ευρώπη: για πρώτη φορά πλήρως αυτόνομα ταξί χωρίς οδηγό θα κυκλοφορήσουν σε μεγάλες πόλεις, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από δοκιμές σε εμπορική χρήση. Στην Πάτρα, θα μπορούσαν να… βρουν άκρη με το κυκλοφοριακό μπάχαλο που επικρατεί στους δρόμους μας;

Ο πρόεδρος των οδηγών ταξί, Γιώργος Σίδερης, κλήθηκε από την «Π» να περιγράψει μια πόλη που δεν «διαβάζεται» από χάρτες, αλλά από εμπειρία. «Ποια χαρτογράφηση μπορεί να προβλέψει την Πάτρα της καθημερινότητας;» αναρωτήθηκε.

Στα Ταμπάχανα και τα Ζαρουχλέικα, η οδήγηση δεν είναι απλώς μετακίνηση, είναι διαρκής επαναξιολόγηση. Ενα φορτηγό που σταματά διπλοπαρκαρισμένο, γιατί «θα κάνει πέντε λεπτά», ένας κάδος απορριμμάτων μετακινημένος στη μέση του δρόμου, ένα περίπτερο που στενεύει αιφνιδιαστικά το οδόστρωμα. Διαβάσεις πεζών που καταλήγουν σε κολόνες, ράμπες ΑμεΑ που οδηγούν στο κενό, πεζοδρόμια που γίνονται πάρκινγκ από το πρωί.

Προσθέστε τα έργα που ξεκινούν χωρίς σαφή σήμανση και αλλάζουν τη ροή της κυκλοφορίας μέσα σε μία νύχτα. Ή τα πλημμυρικά φαινόμενα που μετατρέπουν δρόμους σε λίμνες, αναγκάζοντας τους οδηγούς να ψάχνουν εναλλακτικές διαδρομές μέσα από στενά που δεν προβλέπονται σε κανένα GPS. Σε αυτές τις συνθήκες, ο οδηγός ταξί αλλάζει τη διαδρομή, κόβει από παρακάμψεις και στενά, «διαβάζει» την κίνηση από μακριά. Ενα αυτόνομο όχημα, όμως, τι ακριβώς θα ακολουθήσει; Τον χάρτη ή την πραγματικότητα;

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Στην εικόνα προστίθεται και ο ανθρώπινος παράγοντας. Πεζοί που περνούν με κόκκινο επειδή «δεν έρχεται κανείς». Παιδιά και νεαροί με πατίνια που βγαίνουν στο οδόστρωμα χωρίς προειδοποίηση. Μηχανάκια που κινούνται ανάμεσα στα αυτοκίνητα, λεωφορεία που σταματούν όπου βρουν και οδηγοί που θεωρούν τον ΚΟΚ διαπραγματεύσιμο. Ολα αυτά συνθέτουν ένα περιβάλλον υψηλής απρόβλεπτης συμπεριφοράς.

Ο κ. Σίδερης έθεσε και ένα πρακτικό ερώτημα: πώς θα αντιδράσει ένα ταξί χωρίς οδηγό όταν ο δρόμος κλείσει ξαφνικά; Οταν η οδός Ακρωτηρίου μπλοκάρει και απαιτείται αλλαγή σχεδίου στη στιγμή; Οταν από την Ταραμπούρα προς το κέντρο ο χρόνος διαδρομής γίνεται απροσδιόριστος και μόνο η εμπειρία δείχνει τη διέξοδο;

Τέλος, αναδείχθηκε και η αντίφαση της Πολιτείας: συζητάμε για αυτόνομα ταξί και ηλεκτροκίνηση, χωρίς να έχουν λυθεί βασικά ζητήματα υποδομών, σήμανσης και φόρτισης. «Βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο» ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Παιδιά και αυτόνομα ταξί

Στην Πάτρα, η συζήτηση για ταξί χωρίς οδηγό συναντά τον μεγαλύτερο περιορισμό στα παιδιά. Ο πρόεδρος των οδηγών, Γιώργος Σίδερης, επισημαίνει ότι κανένας γονιός δεν θα εμπιστευόταν ένα αυτόνομο όχημα για να μεταφέρει το παιδί του. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στον επιβάτη: τα παιδιά και οι έφηβοι κινούνται απρόβλεπτα στον δρόμο, με πατίνια ή πεζή διαδρομή εκτός διαβάσεων, δημιουργώντας κινδύνους που η τεχνολογία δύσκολα προβλέπει. Σε δρόμους με μποτιλιάρισμα, διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα και έργα, ένα αυτόνομο ταξί αδυνατεί να «αυτοσχεδιάσει» όπως ένας έμπειρος οδηγός. Συνολικά, η ασφάλεια των παιδιών καθιστά την ιδέα των ταξί χωρίς οδηγό στην Πάτρα, προς το παρόν, περισσότερο επιστημονική φαντασία παρά πρακτική λύση.

