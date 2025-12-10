Ταΰγετος: Αίσιο τέλος για τον 28χρονο Γάλλο πεζοπόρο που έπεσε σε χαράδρα 200 μέτρων ΦΩΤΟ

Αίσιο τέλος είχε η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 28χρονου Γάλλου πεζοπόρου στον Ταΰγετο, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, όταν γλίστρησε στο χιόνι και κατέπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 200 μέτρων, στην περιοχή προς την πλευρά της Καρδαμύλης.

Ο νεαρός άνδρας, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια μέσω του 112, λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι, δίνοντας το ακριβές στίγμα της θέσης του και ενημερώνοντας για την κατάστασή του.

Παρά το μεγάλο ύψος της πτώσης, θεωρείται ιδιαίτερα τυχερός, καθώς το χιόνι λειτούργησε απορροφητικά, περιορίζοντας τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτειας δίπλα του παρέμεινε και ο σκύλος του, ο οποίος διασώθηκε επίσης σώος.

Άμεση κινητοποίηση – Μεγάλη διασωστική επιχείρηση

Με την ενεργοποίηση του 112, στήθηκε άμεσα ευρεία επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν:

δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λακωνίας,

η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσσηνίας από τη Μάνη,

η 9η ΕΜΟΔΕ από την Τρίπολη,

και η ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, με άριστη γνώση του δύσβατου ορεινού όγκου.

Στην περιοχή έφτασε και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ, χωρίς όμως να απαιτηθεί τελικά η παρέμβασή του, καθώς ο τραυματίας είχε ήδη εντοπιστεί.

Εντοπισμός σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες

Ο εντοπισμός του 28χρονου έγινε από μικτή ομάδα διασωστών, οι οποίοι, με χρήση ειδικού εξοπλισμού λόγω παγετού, κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο όπου είχε καταλήξει ο πεζοπόρος, κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Ο νεαρός άνδρας είχε τραυματισμούς στα χέρια και στα πόδια, ωστόσο διατηρούσε τις αισθήσεις του και μπορούσε να κινηθεί με υποστήριξη.

Με τη βοήθεια των διασωστών, περπάτησε έως το Ορειβατικό Καταφύγιο Σπάρτης, όπου τον περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης για περαιτέρω νοσηλεία.

Έξι ώρες μάχης με το χιόνι και τον παγετό

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, περίπου έξι ώρες μετά την πρώτη ειδοποίηση στο 112. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης έκανε λόγο για άριστο συντονισμό και για μία δύσκολη αλλά απολύτως επιτυχημένη επιχείρηση, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και το απαιτητικό ανάγλυφο του Ταϋγέτου.

