Taylor Swift: Η περιουσία της αγγίζει τα 2 δισ. δολάρια – Δεύτερη πλουσιότερη διάσημη γυναίκα στον κόσμο

Περιουσία που αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια διαθέτει πλέον η Taylor Swift, γεγονός που την καθιστά τη δεύτερη πλουσιότερη διάσημη γυναίκα στον κόσμο, σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων για το 2026 που δημοσίευσε το Forbes στις 10 Μαρτίου.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια καταλαμβάνει την έβδομη θέση στη λίστα των «celebrity billionaires» του περιοδικού, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 22 διάσημους με συνολική περιουσία που φτάνει τα 48,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το περιοδικό, η περιουσία της αυξήθηκε κατά περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε έναν χρόνο, καθώς το 2025 είχε εκτιμηθεί στα 1,6 δισεκατομμύρια. Μεγάλο μέρος της αξίας της προέρχεται από τον μουσικό της κατάλογο, που αποτιμάται περίπου στα 900 εκατομμύρια δολάρια, ενώ διαθέτει και ακίνητη περιουσία αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων.

Η περιοδεία που «εκτόξευσε» τα έσοδα

Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της περιουσίας της έπαιξε η παγκόσμια περιοδεία «The Eras Tour», η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από 149 συναυλίες σε πέντε ηπείρους.

Η περιοδεία απέφερε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων και προσέλκυσε πάνω από 10 εκατομμύρια θεατές, καταγράφοντας το ρεκόρ της πιο επιτυχημένης εμπορικά συναυλιακής περιοδείας όλων των εποχών.

Παράλληλα, η Taylor Swift κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025 το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ της, με τίτλο The Life of a Showgirl. Ο δίσκος πούλησε περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας τις ταχύτερες πωλήσεις άλμπουμ στην ιστορία.

Η International Federation of the Phonographic Industry κατέταξε αργότερα το άλμπουμ ως το πιο εμπορικό παγκοσμίως για το 2025.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Forbes (@forbes)

Οι πλουσιότερες γυναίκες της λίστας

Σύμφωνα με το Forbes, η Taylor Swift είναι το πρώτο άτομο που έγινε δισεκατομμυριούχος κυρίως χάρη στη σύνθεση τραγουδιών και στις ζωντανές εμφανίσεις του, χωρίς να βασίζεται σε μεγάλες επιχειρηματικές δραστηριότητες ή licensing brands.

Στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων διάσημων γυναικών βρίσκεται η Oprah Winfrey με εκτιμώμενη περιουσία 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την τριάδα συμπληρώνει η Kim Kardashian με περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στη λίστα βρίσκονται επίσης η Rihanna και η Beyoncé, με περιουσία που φτάνει περίπου το 1 δισεκατομμύριο δολάρια η καθεμία.

Με την ένταξή της στη λίστα, η Beyoncé έγινε η πέμπτη μουσικός στην ιστορία που ξεπερνά το όριο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

