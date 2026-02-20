Τέμπη: Αναβολή στις εκταφές, απουσίαζε η αρμόδια εισαγγελική λειτουργός από το γραφείο της!

Είναι πλέον οριστικό: Προσωρινή αναβολή σε πέντε εκταφές θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, δύο εκ των οποίων επρόκειτο να πραγματοποιηθούν αύριο, σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες, έπειτα από μερική ανάκληση της σχετικής παραγγελίας την Παρασκευή (20/2/2026).

Τέμπη: Εξώδικο συγγενών για εκταφές και πραγματογνωμοσύνη στο εξωτερικό – Προθεσμία στην Εισαγγελία Λάρισας

Η εξέλιξη προέκυψε καθώς, η εισαγγελία δεν απάντησε στο εξώδικο που είχε αποσταλεί, λόγω απουσίας της αρμόδιας εισαγγελικής λειτουργού από το γραφείο της. Ως εκ τούτου, ανακλήθηκε η παραγγελία που είχε εκδοθεί από τη Δευτέρα για έξι εκταφές, ενώ μία ακόμη ανάκληση φέρεται να προέκυψε από το Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας, όπου έγινε λόγος για προφορική ανάκληση της σχετικής εντολής.

Οι εκταφές αφορούν τις σορούς πέντε θυμάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Μάρθη, κόρη της κ. Καρυστιανού και του κ. Ψαρόπουλου, ο κ. Μπέζας, καθώς και η κ. Κοκάλλα, γονείς της Φραντζέσκας, που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο (21/2). Και οι επτά οικογένειες ζητούν να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ενώπιον δικαστηρίου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου οι σοροί να εξεταστούν εκεί, αίτημα που –σύμφωνα με τις ίδιες πηγές– έχει διατυπωθεί εγγράφως συνολικά από εννέα οικογένειες θυμάτων.

Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της εκταφής του Ντένι Ρούτσι, καθώς η οικογένειά του δεν έχει μέχρι στιγμής καταθέσει σχετική προσφυγή και, ως εκ τούτου, δεν έχει προσδιοριστεί διαδικαστικά. Επίσης σε εκκρεμότητα παραμένουν οι εκταφές για τις οικογένειες Ψαρόπουλου και Μουτζάκη, ενώ αναμένεται η εξέλιξη των αιτημάτων εκταφής για τις οικογένειες Ασλανίδη και Καρασάββα.

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική Δικαιοσύνη είχε δώσει εντολή για εκταφές και διενέργεια πραγματογνωμοσυνών εντός της χώρας, όπου αυτό ήταν εφικτό. Ωστόσο, συγγενείς θυμάτων επιμένουν οι εξετάσεις να πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό, εκφράζοντας επιφυλάξεις και ζητώντας περαιτέρω διασφαλίσεις ως προς τη διαδικασία.

Oι οικογένειες Μπέζα και Ψαρόπουλου με εξώδικο τους προς την κ. Παπαϊωάννου, τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και της Λήδας Κοβάτση, Καθηγήτριας Ιατροδικαστικής, ζητούν να γίνουν οι εξετάσεις από τα δείγματα των εκταφών σε εργαστήρια του εξωτερικού και όχι στην Ελλάδα που μπορούν διαβάσουν μόνο το DNA. Μάλιστα ζητούν να πάνε ήσουν έως και σήμερα διαφορετικά θα κάνουν χρήση όλων ενδίκων μέσω σε βάρος τους.

Η κ. Καρυστιανού έκανε λόγο για πράξη συγκάλυψης, λέγοντας ότι οι συγγενεις επιθυμούν να σταλούν τα δείγματα των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού καθώς στην Ελλάδα «δεν υπάρχουν τέτοια εργαστήρια» και ανέφερε την περίπτωση της υπόθεσης Γεωργίας Μπίκα (σ.σ. ήταν υπόθεση κατηγορίας βιασμού και οι ιατροδικαστές αναζητούσαν εάν χρησιμοποιήθηκε άγνωστη υπνωτική ουσία)- «όπου η ιατροδικαστική έστειλε τα δείγματα για εξετάσεις στο εξωτερικό» καθώς δεν διέθετε το εργαστήριο τα απαραίτητα μηχανήματα και υλικά.

Ωστόσο, παρά το εξώδικο και την ακύρωση της εκταφής όπως πρόσθεσε η κ. Καρυστιανού «ο κ. Ψαρόπουλος (σ.σ. ο πατέρας της Μάρθας) και άλλοι συγγενείς θα είναι αύριο στις 12 στα κοιμητήρια Πανοράματος μην τυχόν αστυνομικοί πάνε να δώσουν εντολή να γίνει η εκταφή».

