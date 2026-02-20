Τέμπη: Εξώδικο συγγενών για εκταφές και πραγματογνωμοσύνη στο εξωτερικό – Προθεσμία στην Εισαγγελία Λάρισας

Εξώδικο προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας απέστειλαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, θέτοντας καταληκτική προθεσμία έως σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι, προκειμένου να προχωρήσουν – όπως ζητούν – οι απαραίτητες ενέργειες σχετικά με τις εκταφές και τη διενέργεια νέων εξετάσεων.

Στο εξώδικο ζητείται ο άμεσος ορισμός πραγματογνωμοσύνης και η αποστολή δειγμάτων σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, με στόχο, όπως επισημαίνουν, τη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελέας απουσιάζει από το γραφείο της, ωστόσο έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενο του εξωδίκου και την προθεσμία που έχει τεθεί.

Οι συγγενείς κάνουν λόγο για ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης των δικαστικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι η ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη σε εργαστήρια του εξωτερικού αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως αναφέρουν, εννέα οικογένειες είχαν ήδη αιτηθεί την εκταφή των σορών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν ειδικές εξετάσεις εκτός Ελλάδας.

Με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι δύο πρώτες εκταφές, ενώ οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι, παρότι το αίτημά τους για εκταφές έγινε δεκτό, ενημερώθηκαν πως δεν θα επιτραπεί η αποστολή δειγμάτων στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με έγγραφο της αστυνομίας που έχει κοινοποιηθεί στους γονείς, ζητείται από τον αρμόδιο δήμο να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για τη διαδικασία, ενώ προβλέπεται η παρουσία της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας για τη φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση της εκταφής. Παράλληλα, καλείται ο ορισμένος ιατροδικαστής-πραγματογνώμονας να επιτελέσει το έργο του, ενώ δύνανται να παραστούν και τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών, καθώς και οι ιατροδικαστές που χειρίστηκαν αρχικά την υπόθεση.

Οι συγγενείς σημειώνουν, μεταξύ άλλων, ότι κατά την άποψή τους οι αναγκαίες τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν μπορούν να διενεργηθούν με την απαιτούμενη πληρότητα σε ελληνικά εργαστήρια, επικαλούμενοι σχετική γνωμάτευση πραγματογνώμονα που περιλαμβάνεται στο αίτημά τους.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις επόμενες κινήσεις της Εισαγγελίας να αναμένονται εντός των επόμενων ωρών.

