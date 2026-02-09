Τέμπη: Ένταση στη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο – Παρέμβαση Καρυστιανού με αιχμές για τη Δικαιοσύνη

Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τα βίντεο που συνδέονται με την τραγωδία των Τεμπών, με τη Μαρία Καρυστιανού να εκφράζει δημόσια προβληματισμούς για τη διαδικασία και να θέτει κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τέμπη: Ένταση στη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο - Παρέμβαση Καρυστιανού με αιχμές για τη Δικαιοσύνη
09 Φεβ. 2026 11:40
Pelop News

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας εξελίσσεται η δίκη που αφορά τα βίντεο τα οποία σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών και η τύχη τους παραμένει αδιευκρίνιστη. Στη διαδικασία παρευρέθηκε και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία μέσα από δημόσια ανάρτηση εξέφρασε έντονες ανησυχίες για την πορεία της υπόθεσης και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η δίκη.

Η ίδια εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτική ως προς το γεγονός ότι ο Εφέτης Ανακριτής δεν έχει κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας, εκτιμώντας πως η παρουσία του θα μπορούσε να ρίξει φως σε κρίσιμες πτυχές της διερεύνησης, δεδομένου του ρόλου που είχε στα πρώτα στάδια της υπόθεσης.

Στην ανάρτησή της θέτει σειρά ερωτημάτων για τη διαχείριση των βίντεο από κάμερες που σχετίζονται με το δυστύχημα, επισημαίνοντας ότι αποτελούν σημαντικό αποδεικτικό υλικό. Μεταξύ άλλων ζητά εξηγήσεις για το γιατί τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία, παρά το γεγονός ότι —όπως υποστηρίζει— είχαν κατασχεθεί από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα εκφράζει την ανάγκη πλήρους διαφάνειας, υπογραμμίζοντας ότι οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν σαφείς απαντήσεις και σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν στο δυστύχημα.

Σύμφωνα με την ίδια, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα σχετικά με το εάν εκτελέστηκαν οι σχετικές ανακριτικές εντολές, ποιος είχε την ευθύνη διαχείρισης του υλικού και γιατί δεν αναζητήθηκαν —όπως αναφέρει— ευθύνες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Η Μαρία Καρυστιανού τονίζει ότι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ότι η αλήθεια για την τραγωδία των Τεμπών παραμένει ζητούμενο για τις οικογένειες των θυμάτων.

Στα δικαστήρια της Λάρισας βρέθηκε επίσης και ο Πάνος Ρούτσι, συμμετέχοντας στη διαδικασία που συνεχίζεται με έντονο ενδιαφέρον από την κοινή γνώμη.

