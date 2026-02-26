Τέμπη: Μαθητικό συλλαλητήριο σήμερα στην Πάτρα, καταλήψεις σε σχολεία

Οι μαθητές της Πάτρας έχουν προγραμματίσει για σήμερα Πέμπτη 26/02/2026, συλλαλητήριο με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Επιπλέον έχει αποφασιστεί διήμερο καταλήψεων σχολικών μονάδων σήμερα και αύριο Παρασκευή.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, σήμερα στις 11:00 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου, στη μνήμη των 57 θυμάτων θα υπάρχει συγκέντρωση και πορεία.

Παράλληλα, νέο συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, επίσης στις 11:00 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων και οργανώσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



