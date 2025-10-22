Τέμπη – Νίκος Πλακιάς: «Αν δεν δικαστούν οι πολιτικοί, θα έχουμε αποτύχει στη Δικαιοσύνη»

Με τη φωνή του να σπάει και το κλίμα φορτισμένο, ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας που έχασε τις δύο κόρες και την ανιψιά του στην τραγωδία των Τεμπών, μίλησε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στην έναρξη της δίκης, εξέφρασε την αγωνία και την οργή των οικογενειών των θυμάτων, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση έχει κατακερματιστεί, ενώ το βασικό ζητούμενο —η απόδοση ευθυνών και σε πολιτικά πρόσωπα— παραμένει εκκρεμές.

«Ξέρεις κάτι; Στο τέλος της ημέρας δεν θέλουμε να μας πουν κρίμα, ούτε να μας λυπηθούν. Για μας η ζωή συνεχίζεται, αλλά όχι αρτιμελής», είπε χαρακτηριστικά. «Θα συνεχίζεται πάντα χωρίς αυτά τα τρία κορίτσια που βλέπουμε. Που τα βλέπω μόνο όταν βγαίνουν στις εκπομπές, γιατί στο σπίτι δεν έχω ούτε φωτογραφίες. Δεν μπορούμε ακόμα να δεχτούμε τι έχουμε χάσει, τι μας έχει συμβεί».

Ο παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας, εμφανώς συγκινημένος, ζήτησε να διακοπεί η προβολή των φωτογραφιών των θυμάτων, σεβόμενος τη στιγμή και τον πόνο του πατέρα.

Σε ερώτηση για το τι τον πονά περισσότερο, ο Νίκος Πλακιάς στάθηκε στην απουσία πολιτικής λογοδοσίας: «Η μη απόδοση ευθυνών σε πολιτικούς. 36 κατηγορούμενοι στη δίκη της Λάρισας, 7 στον Άρειο Πάγο για το μπάζωμα με τον κ. Τριαντόπουλο, 5 δικαστικοί γραμματείς και ο κ. Καραμανλής στο δικαστικό συμβούλιο… Δίκες παντού. Έχει σπάσει η δικογραφία σε τρία μέρη κι εμείς ασχολούμαστε με το αν πέρασε η τροπολογία του Μητσοτάκη για τις συναθροίσεις στο Σύνταγμα. Αντί να καταργήσουν το άρθρο 86, για να έρθουν ο Καραμανλής και ο κάθε Καραμανλής στο φυσικό δικαστήριο – εκεί όπου είμαστε εμείς, οι συγγενείς».

Όπως τόνισε, το αίσθημα δικαιοσύνης θα μείνει ανικανοποίητο αν δεν καθίσουν στο εδώλιο και πολιτικά πρόσωπα:

«Αν δεν αποδοθεί καμία ευθύνη σε πολιτικό, τότε θα έχουμε αποτύχει στο θέμα της δικαιοσύνης».

Τέλος, αναφερόμενος στην πρόσφατη τροπολογία για τον χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη, υποστήριξε πως τέτοιες κινήσεις επιχειρούν να μετατοπίσουν τη δημόσια συζήτηση: «Γιατί γίνεται τώρα, μετά από δύο χρόνια; Τώρα που πλησιάζουν οι δίκες. Το κάνουν για να αποπροσανατολίζεται ο κόσμος».





