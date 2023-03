Τέμπη: Πώς σχολιάζουν τα διεθνή ΜΜΕ τη φονική σύγκρουση των τρένων – «Είναι μια φριχτή νύχτα»

Οι εικόνες από την τραγωδία στα Τέμπη με 32 νεκρούς μέχρι στιγμής κάνουν τον γύρο του κόσμου. Δεκάδες είναι και οι τραυματίες από τη σύγκρουση των τρένων χθες το βράδυ στην περιοχή Ευαγγελισμός, κοντά στα Τέμπη.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τη φονική σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: «Ήταν 10 δευτερόλεπτα εφιαλτικά, μέσα στις φωτιές» – ΒΙΝΤΕΟ

Τα περισσότερα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναφέρονται στην τραγωδία που σημειώθηκε χθες στα Τέμπη επικαλούμενα πληροφορίες, εικόνες και video της ΕΡΤ. Κάνουν λόγο για «θανατηφόρα σύγκρουση τρένων στην Ελλάδα», «Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από σύγκρουση επιβατικής και εμπορικής αμαξοστοιχίας στην Ελλάδα».

Σύγκρουση τρένου στην Ελλάδα, με τουλάχιστον 32 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, γράφει ο βρετανικός The Guardian και συνεχίζει «Οι δύο αμαξοστοιχίες – μια επιβατική αμαξοστοιχία που ταξίδευε από την Αθήνα προς τη βόρεια πόλη της Θεσσαλονίκης και μια εμπορική αμαξοστοιχία από τη Θεσσαλονίκη προς τη Λάρισα, συγκρούστηκαν μετωπικά έξω από την πόλη της κεντρικής Ελλάδας, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Κωνσταντίνος Αγοραστός, περιφερειάρχης Θεσσαλίας».

Greece train crash: 16 killed and dozens injured in collision https://t.co/FnadqmHA73 — The Guardian (@guardian) March 1, 2023

«Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη βόρεια Ελλάδα με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για τη διάσωση των επιβατών και την κατάσβεση της πυρκαγιάς που προκλήθηκε από τη σύγκρουση κοντά στην πόλη της Λάρισας το βράδυ της Τρίτης» αναφέρει το BBC NEWS. «Είναι μια φριχτή νύχτα», σημειώνει στο tweet του που παραπέμπει στην είδηση.

“This is a terrible night” – two trains collide in northern Greece, killing at least 16 people and injuring dozens

https://t.co/dTVzXE0eio — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 1, 2023

Και το Sky news αναφέρεται στους νεκρούς και στους τραυματίες από τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Several people killed after passenger train and freight train collide in Greece https://t.co/1dqgBuF1ey — Sky News (@SkyNews) March 1, 2023

Την τραγική είδηση μεταδίδουν και οι New York Times…