Τεχεράνη: Την εγκαταλείπουν οι Ιρανοί, ουρές σε σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα, δείτε φωτογραφίες

Στο Ιράν το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, IRNA, αναφέρει ότι οι Αρχές μετέτρεψαν έναν κεντρικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα με το βόρειο Ιράν σε μονόδρομο, προκειμένου να διευκολύνουν την έντονη κυκλοφορία προς τα έξω.

Χαμενεΐ: Τραυματίας, ζει ή είναι νεκρός, θρίλερ, ισοπεδώθηκε το παλάτι του, ΒΙΝΤΕΟ

Το πρακτορείο αναφέρει έντονη κυκλοφορία προς τα βόρεια της πρωτεύουσας. Ο ανώτατος φορέας εθνικής ασφάλειας του Ιράν είχε προηγουμένως συμβουλεύσει τους κατοίκους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την Τεχεράνη για λόγους ασφαλείας.

Στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης, τα σούπερ μάρκετ καταγράφουν αύξηση των πελατών που αναζητούν ψωμί και εμφιαλωμένο νερό.

Μεγάλες ουρές έχουν παρατηρηθεί και στα βενζινάδικα σε όλη την πόλη.

