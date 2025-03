Τεχνητή Νοημοσύνη: χτες γνωστή, σήμερα φίλη, αύριο τι; Εκδήλωση από την Κοινο_Τοπία

Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία στο πλαίσιο της προσέγγισης σύγχρονων προβληματισμών σχετικά με τις εξελίξεις στο τεχνολογικό πεδίο σας προσκαλεί τη Δευτέρα 17 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση Τεχνητή Νοημοσύνη: χτες γνωστή, σήμερα φίλη, αύριο τι; στον πολυχώρο της οργάνωσης Καραισκάκη 153, ισόγειο, μεταξύ Πατρέως και Γεροκωστοπούλου.

Ομιλητής θα είναι ο καθηγητής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δημήτρης Καλλές. Σκοπός της ομιλίας είναι ν’ αναδείξει μερικές βασικές συνιστώσες και εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και, ανατρέχοντας στην ιστορία της, να θέσει τον προβληματισμό σχετικά με το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι να τη θεωρούμε δεδομένη.

Θα γίνει μία σύντομη αναφορά σε κάποιες περιόδους στη μακραίωνη προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοεί τον εαυτό του, από την αρχαιότητα μέχρι και το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, που αναδεικνύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια παλιά γνώριμη.

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν κάποιες μοντέρνες εφαρμογές που αναδεικνύουν το ανερχόμενο τεράστιο αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία μας.

Κάποιες, ελάχιστες, βασικές επιστημονικές έννοιες θα αναφερθούν σε αδρές γραμμές για να διευκολύνουν την κατανόηση του σημερινού τοπίου, και όλα αυτά θα συνδεθούν με τις πολιτικές μεγάλων κρατών (ΗΠΑ, ΕΕ, Κίνα) για την ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας.

Η ομιλία του συγγραφέα θα γίνει με την παρουσίαση εποπτικού υλικού. Θα ακολουθήσει συζήτηση την οποία θα συντονίσει εκ μέρους της Κοινο_Τοπίας η Παναγιώτα Βάθη Σαράβα επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών.

Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων είναι απαραίτητη η κράτηση στη γραμματεία του συλλόγου στο 2610.622250 (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 11-2μμ και Πέμπτη, Παρασκευή 7-9μμ) και στο 2610.277171 τις υπόλοιπες ώρες, καθώς και στο info@koinotopia.gr. Θα ισχύσει σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις.

Ο Δημήτρης Καλλές είναι Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη–Εφαρμογές» και Διευθυντής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική» και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Data Science and Machine Learning».

Έχει Δίπλωμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1991) από το Πανεπιστήμιο Πατρών και Ph.D. (1995) από το University of Manchester Institute of Science and Technology (UK). Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνητής Νοημοσύνης, της οποίας έχει διατελέσει Πρόεδρος.

