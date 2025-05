Τελευταία περίοδο για θρυλικό συγκρότημα από τη Βρετανία ΒΙΝΤΕΟ

Ένα από τα πλέον θρυλικά βρετανικά συγκροτήματα, οι «Who» ανακοίνωσαν ότι φέτος θα κάνουν την τελευταία τους περιοδεία στην Αμερική και στη συνέχεια θα πει «αντίο» στο μουσικό κοινό.

Οι βρετανοί ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν ένα από τα μεγαλύτερα live συγκροτήματα παγκοσμίως, θα ξεκινήσουν την περιοδεία τους στις 16 Αυγούστου από τη Φλόριντα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούν μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Τορόντο, το Λος Άντζελες και το Βανκούβερ, για να ολοκληρώσουν τις εμφανίσεις τους με μια τελευταία συναυλία στο Λας Βέγκας στις 28 Σεπτεμβρίου.

«Το όνειρο κάθε μουσικού στις αρχές της δεκαετίας του ’60 ήταν να κατακτήσει τα charts των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ντάλτρι. «Για τους The Who, αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα το 1967 και οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα».

Από τις εμφανίσεις σε μικρά κλαμπ, οι Who εξελίχθηκαν σε headliners μεγάλων φεστιβάλ, όπως το θρυλικό Woodstock, και κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στα διεθνή box-office charts. Το 1990 εισήχθησαν στο Rock and Roll Hall of Fame, επισφραγίζοντας την επιδραστικότητά τους στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Σήμερα, στα 81 του χρόνια, ο Ντάλτρι και ο 79χρονος Τάουνσεντ συνεχίζουν να εκπροσωπούν το συγκρότημα μετά τον θάνατο του ντράμερ Κιθ Μουν το 1978 και του μπασίστα Τζον Έντουισλ το 2002. Οι δυο τους παραμένουν ένα από τα πιο δυναμικά και δημιουργικά ντουέτα της ροκ.

«Σήμερα, ο Ρότζερ και εγώ εξακολουθούμε να φέρουμε το λάβαρο για τους αείμνηστους Κιθ Μουν και Τζον Έντουισλ, και, φυσικά, για όλους τους μακροχρόνιους θαυμαστές των Who», είπε ο Τάουνσεντ. «Πρέπει να πω ότι, αν και ο δρόμος δεν ήταν πάντα ευχάριστος για μένα, είναι συνήθως εύκολος: η καλύτερη δουλειά που θα μπορούσα ποτέ να είχα. Συνεχώς επιστρέφω».

Αν και ο Ντάλτρι δεν συμμετείχε στη σύνθεση τραγουδιών, κατάφερε να ενσαρκώσει ερμηνευτικά τις βαθύτερες και πιο σύνθετες συναισθηματικές αποχρώσεις της γραφής του Τάουνσεντ — από την ανυπακοή και την οργή έως την ευαλωτότητα και την απόγνωση.

Μαζί δημιούργησαν μερικούς από τους πιο καθοριστικούς ήχους της ροκ: από την κραυγή του My Generation, στην κραυγή απόγνωσης «They’re all wasted!» στο Baba O’Riley, έως το φινάλε του Won’t Get Fooled Again, ενώ τα εμβληματικά άλμπουμ Tommy και Quadrophenia διασκευάστηκαν επιτυχώς σε κινηματογραφικές ταινίες το 1975 και το 1979 αντίστοιχα.

«Λοιπόν, όλα τα καλά πράγματα κάποτε τελειώνουν. Είναι μια οδυνηρή στιγμή», δήλωσε ο Τάουνσεντ. «Για μένα, το να παίζω μπροστά σε αμερικανικό κοινό και σε όσους βρίσκονται στον Καναδά ήταν πάντα απίστευτο».

Δείτε επίσης:

Βατικανό: Τα μελανά σημεία του νέου πάπα, οι κατηγορίες για σεξουαλικά σκάνδαλα που υποβαθμίστηκαν

«Καμπανάκι» Βουλευτών σε Τραμπ για Ερντογάν: «Παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο, κατέχει παράνομα τμήματα της Κύπρου»

Καιρός: Πότε υποχωρεί η ζέστη, η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο, πού θα συνεχιστούν οι λασποβροχές

Ποια η κατάσταση της 16χρονης που τραυματίστηκε μετά από έκρηξη στο Νέο Κόσμο

«Σπίτι μου 2»: Τι αλλάζει στις τιμές ακινήτων στην Πάτρα

Πάτρα – Δίκη «Αχαϊκής»: Καταδικάστηκε η οικονομική ελίτ της ευμάρειας

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ – Πάτρα: «Αόρατο» το αρχείο που υπεκλάπη από το ΕΑΠ, επιμένουν οι χάκερ

Εισαγγελέας Ουάσινγκτον με υπογραφή Τραμπ παρουσιάστρια του Fox News

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News