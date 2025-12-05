Telegraph: Το παρασκήνιο της μυστικής συνομιλίας Τραμπ–Μαδούρο και το «παζάρι» που δεν έκλεισε ποτέ

Δημοσίευμα της Telegraph αποκαλύπτει το περιεχόμενο μιας 15λεπτης μυστικής συνομιλίας μεταξύ του Νικολάς Μαδούρο και του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία φαίνεται πως στόχευε σε μια συμφωνία αποχώρησης του Βενεζουελάνου ηγέτη. Η συζήτηση κατέρρευσε λόγω απαιτήσεων για αμνηστία δεκάδων στελεχών, ενώ σε άλλο ρεπορτάζ οι New York Times περιγράφουν κλίμα έντονης ανησυχίας στο περιβάλλον Μαδούρο, που ενισχύει δραστικά τα μέτρα ασφαλείας του.

Νέες πληροφορίες για μυστικές διαβουλεύσεις ανάμεσα στον Νικολάς Μαδούρο και τον Ντόναλντ Τραμπ φέρνει στο φως η Telegraph, αποκαλύπτοντας ένα πολιτικό «παζάρι» που περιλάμβανε προσωπικό οικονομικό όφελος, επιλογή χώρας διαφυγής και ευρεία αμνηστία για κυβερνητικά στελέχη της Βενεζουέλας. Το τηλεφώνημα της 21ης Νοεμβρίου 2025, διάρκειας μόλις 15 λεπτών, δεν οδήγησε σε συμφωνία, προκαλώντας στη συνέχεια αυξημένη πίεση των ΗΠΑ προς το καθεστώς. Παράλληλα, οι New York Times περιγράφουν έναν Μαδούρο που αλλάζει καθημερινά κρεβάτια και κινητά τηλέφωνα, φοβούμενος πιθανή αμερικανική επέμβαση.

Ο Μαδούρο, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ζήτησε να διατηρήσει 200 εκατομμύρια δολάρια από την προσωπική του περιουσία, να του δοθεί η δυνατότητα να αποχωρήσει σε χώρα του «δυτικού ημισφαιρίου» – με πρώτη επιλογή την Κούβα – και παράλληλα να δοθεί αμνηστία σε περίπου 100 ανώτερα στελέχη της κυβέρνησής του. Για την τελική χώρα διαφυγής, ο Τραμπ φέρεται να αντιπρότεινε τη Ρωσία ή την Κίνα, χωρίς να έχει γίνει σαφές τι απάντησε στο ζήτημα των 200 εκατομμυρίων.

Το σημείο που οδήγησε στο αδιέξοδο, σύμφωνα με πηγή της Telegraph, ήταν η επιμονή του Μαδούρο για πλήρη αμνηστία όχι μόνο για τον ίδιο και την οικογένειά του, αλλά και για εκατό κυβερνητικούς αξιωματούχους, αρκετοί εκ των οποίων θεωρούνται από τις ΗΠΑ εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις διαφθοράς, παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ακόμη και μέλη καρτέλ ναρκωτικών που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Ουάσινγκτον. «Αυτή η απαίτηση κατέστησε αδύνατη κάθε σοβαρή συμφωνία», σημειώνει η πηγή.

Μετά το άκαρπο τηλεφώνημα της 21ης Νοεμβρίου 2025, η πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης προς το καθεστώς της Βενεζουέλας εντάθηκε.

Παράλληλα, οι New York Times δημοσιεύουν ρεπορτάζ για το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στον στενό κύκλο του Μαδούρο, την ώρα που εκφράζονται φόβοι για πιθανή στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με πολλές πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα υπό καθεστώς ανωνυμίας, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει αυξήσει θεαματικά τα μέτρα ασφαλείας του, ενισχύοντας τον ρόλο Κουβανών σωματοφυλάκων και αλλάζοντας συχνά τα κρεβάτια όπου κοιμάται και τα κινητά τηλέφωνά του, ώστε να αποτρέψει μια ενδεχόμενη στοχευμένη επιχείρηση.

Οι πηγές περιγράφουν έναν ηγέτη που εμφανίζεται ανήσυχος αλλά ταυτόχρονα πεπεισμένος ότι μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο και να αντέξει την ισχυρότερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει στα 12 χρόνια της διακυβέρνησής του.

