Τελειώνει από τη νύχτα η Αννα Βίσση ;

Ισως η φετινή να είναι η τελευταία χρονιά που το κοινό θα απολαύσει την Άννα Βίσση σε νυχτερινό κέντρο.

08 Δεκ. 2025 11:41
Pelop News

Η Άννα Βίσση εμφανίζεται για 10η συνεχόμενη χρονιά στο «Hotel Ermou» στην Αθήνα, όμως αυτή ίσως είναι η τελευταία χρονιά που η «απόλυτη» σταρ θα δίνει ραντεβού με τους θαυμαστές της, σε κάποιο νυχτερινό κέντρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μελετάει τις επόμενες κινήσεις και καταστρώνει τα πλάνα της για το μέλλον.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Πάνος Κατσαρίδης στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, πρόκειται για την τελευταία χρονιά που το κοινό θα απολαύσει την Άννα Βίσση σε νυχτερινό κέντρο.

«Από του χρόνου, Άννα Βίσση τη νύχτα τέλος. Θεωρεί η ίδια ότι πρέπει να κάνει μία παύση και να κάνει άλλα πράγματα. Συζητά να κάνει μιούζικαλ με τον Νίκο Καρβέλα στο θέατρο, όπως είχε κάνει τους “Δαίμονες”. Εννοώ ότι δε θα μπορείς να τη δεις στα μπουζούκια» είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.

«Θέλει να κάνει μία παύση για τον επόμενο ή δύο χρόνια» πρόσθεσε ο Πάνος Κατσαρίδης, με τον Γιώργο Λιάγκα να επισημαίνει ότι η Άννα Βίσση ίσως κάνει κάποιες συναυλιακές εμφανίσεις μέσα στον χειμώνα. Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, οι «καθιερωμένες» εμφανίσεις της δημοφιλούς καλλιτέχνιδας στο Καλλιμάρμαρο «μεταφέρονται» στο ΟΑΚΑ.

Με δύο εκρηκτικές βραδιές, την Παρασκευή και το Σάββατο (5-6 Δεκεμβρίου αντίστοιχα) η Άννα Βίσση παρουσίασε ένα πρόγραμμα που κάλυψε όλο το φάσμα της καριέρας της, ερμηνεύοντας με μοναδική ενέργεια τόσο τις διαχρονικές επιτυχίες της όσο και τις πιο πρόσφατες.

