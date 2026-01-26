Τελειώνει η διορία για τις διορθώσεις στο Ε9

Προθεσμία μέχρι 31 Ιανουαρίου για διορθώσεις στο Ε9. Πώς να αποφύγετε επιπλέον χρεώσεις στον ΕΝΦΙΑ

26 Ιαν. 2026 9:58
Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι η προθεσμία για τις τροποποιήσεις στο Ε9 λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2026. Οι φορολογούμενοι που άλλαξε η περιουσιακή τους κατάσταση το 2025 πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις, διαφορετικά κινδυνεύουν να πληρώσουν έως και 90% υψηλότερο ΕΝΦΙΑ.

Ποιοι πρέπει να διορθώσουν το Ε9:

  • Όσοι απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα (αγορά, πώληση, δωρεά, γονική παροχή).

  • Όσοι είχαν αλλαγές στα εμπράγματα δικαιώματα (π.χ. πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, ποσοστά συνιδιοκτησίας).

  • Όσοι πραγματοποίησαν μετατροπές στα ακίνητα, όπως:

    • Ημιυπαίθριοι χώροι σε κύρια χρήση

    • Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

    • Αποπεράτωση ή ανέγερση κτισμάτων

    • Κατεδαφίσεις ή προσθήκες ορόφων

Σημείωση: Όσοι υπέβαλαν δηλώσεις μεταβιβάσεων ή δωρεών μέσω myProperty δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα – οι αλλαγές έγιναν αυτόματα.

Συχνά λάθη που «φουσκώνουν» τον ΕΝΦΙΑ:

  • Μη σωστή αναγραφή βοηθητικών χώρων (αποθήκες, πάρκινγκ) – έχουν έκπτωση 90%.

  • Ακίνητα κενά ή μη ηλεκτροδοτούμενα πρέπει να δηλώνονται.

  • Ημιτελή κτίσματα: έκπτωση 60%.

  • Ποσοστά συνιδιοκτησίας: αν δεν δηλωθούν, το σύστημα θεωρεί ότι ανήκουν ολόκληρα σε έναν ιδιοκτήτη.

  • Όροφος διαμερίσματος: αν λείπει, το σύστημα βάζει αυτόματα τον υψηλότερο συντελεστή (από 6ο όροφο και πάνω).

  • Ηλικία, επιφάνεια, απόσταση από τη θάλασσα: μη σωστή καταχώριση αυξάνει τον φόρο.

  • Αριθμός παροχής ρεύματος: υποχρεωτικός για ακίνητα με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία (από 2013).

  • Στοιχεία συμβολαίων: αριθμός, ημερομηνία, ΑΦΜ συμβολαιογράφου (από 2014).

Οδηγίες μετά την τροποποίηση:

  • Αν η νέα εκκαθάριση μειώνει τον φόρο πάνω από 300€, απαιτούνται δικαιολογητικά για την επιβεβαίωση της μείωσης.

  • Για ελάφρυνση κάτω από 300€, δεν χρειάζεται καμία ενέργεια.

9:58 Τελειώνει η διορία για τις διορθώσεις στο Ε9
