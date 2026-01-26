Τελειώνει η διορία για τις διορθώσεις στο Ε9
Προθεσμία μέχρι 31 Ιανουαρίου για διορθώσεις στο Ε9. Πώς να αποφύγετε επιπλέον χρεώσεις στον ΕΝΦΙΑ
Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι η προθεσμία για τις τροποποιήσεις στο Ε9 λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2026. Οι φορολογούμενοι που άλλαξε η περιουσιακή τους κατάσταση το 2025 πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις, διαφορετικά κινδυνεύουν να πληρώσουν έως και 90% υψηλότερο ΕΝΦΙΑ.
Ποιοι πρέπει να διορθώσουν το Ε9:
Όσοι απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα (αγορά, πώληση, δωρεά, γονική παροχή).
Όσοι είχαν αλλαγές στα εμπράγματα δικαιώματα (π.χ. πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, ποσοστά συνιδιοκτησίας).
Όσοι πραγματοποίησαν μετατροπές στα ακίνητα, όπως:
Ημιυπαίθριοι χώροι σε κύρια χρήση
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων
Αποπεράτωση ή ανέγερση κτισμάτων
Κατεδαφίσεις ή προσθήκες ορόφων
Σημείωση: Όσοι υπέβαλαν δηλώσεις μεταβιβάσεων ή δωρεών μέσω myProperty δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα – οι αλλαγές έγιναν αυτόματα.
Συχνά λάθη που «φουσκώνουν» τον ΕΝΦΙΑ:
Μη σωστή αναγραφή βοηθητικών χώρων (αποθήκες, πάρκινγκ) – έχουν έκπτωση 90%.
Ακίνητα κενά ή μη ηλεκτροδοτούμενα πρέπει να δηλώνονται.
Ημιτελή κτίσματα: έκπτωση 60%.
Ποσοστά συνιδιοκτησίας: αν δεν δηλωθούν, το σύστημα θεωρεί ότι ανήκουν ολόκληρα σε έναν ιδιοκτήτη.
Όροφος διαμερίσματος: αν λείπει, το σύστημα βάζει αυτόματα τον υψηλότερο συντελεστή (από 6ο όροφο και πάνω).
Ηλικία, επιφάνεια, απόσταση από τη θάλασσα: μη σωστή καταχώριση αυξάνει τον φόρο.
Αριθμός παροχής ρεύματος: υποχρεωτικός για ακίνητα με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία (από 2013).
Στοιχεία συμβολαίων: αριθμός, ημερομηνία, ΑΦΜ συμβολαιογράφου (από 2014).
Οδηγίες μετά την τροποποίηση:
Αν η νέα εκκαθάριση μειώνει τον φόρο πάνω από 300€, απαιτούνται δικαιολογητικά για την επιβεβαίωση της μείωσης.
Για ελάφρυνση κάτω από 300€, δεν χρειάζεται καμία ενέργεια.
