Τελειώνει η διορία για τις διορθώσεις στο Ε9

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι η προθεσμία για τις τροποποιήσεις στο Ε9 λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2026. Οι φορολογούμενοι που άλλαξε η περιουσιακή τους κατάσταση το 2025 πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις, διαφορετικά κινδυνεύουν να πληρώσουν έως και 90% υψηλότερο ΕΝΦΙΑ.

Ποιοι πρέπει να διορθώσουν το Ε9:

Όσοι απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα (αγορά, πώληση, δωρεά, γονική παροχή).

Όσοι είχαν αλλαγές στα εμπράγματα δικαιώματα (π.χ. πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, ποσοστά συνιδιοκτησίας).

Όσοι πραγματοποίησαν μετατροπές στα ακίνητα, όπως: Ημιυπαίθριοι χώροι σε κύρια χρήση Νομιμοποίηση αυθαιρέτων Αποπεράτωση ή ανέγερση κτισμάτων Κατεδαφίσεις ή προσθήκες ορόφων



Σημείωση: Όσοι υπέβαλαν δηλώσεις μεταβιβάσεων ή δωρεών μέσω myProperty δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα – οι αλλαγές έγιναν αυτόματα.

Συχνά λάθη που «φουσκώνουν» τον ΕΝΦΙΑ:

Μη σωστή αναγραφή βοηθητικών χώρων (αποθήκες, πάρκινγκ) – έχουν έκπτωση 90%.

Ακίνητα κενά ή μη ηλεκτροδοτούμενα πρέπει να δηλώνονται.

Ημιτελή κτίσματα: έκπτωση 60%.

Ποσοστά συνιδιοκτησίας: αν δεν δηλωθούν, το σύστημα θεωρεί ότι ανήκουν ολόκληρα σε έναν ιδιοκτήτη.

Όροφος διαμερίσματος: αν λείπει, το σύστημα βάζει αυτόματα τον υψηλότερο συντελεστή (από 6ο όροφο και πάνω).

Ηλικία, επιφάνεια, απόσταση από τη θάλασσα: μη σωστή καταχώριση αυξάνει τον φόρο.

Αριθμός παροχής ρεύματος: υποχρεωτικός για ακίνητα με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία (από 2013).

Στοιχεία συμβολαίων: αριθμός, ημερομηνία, ΑΦΜ συμβολαιογράφου (από 2014).

Οδηγίες μετά την τροποποίηση:

Αν η νέα εκκαθάριση μειώνει τον φόρο πάνω από 300€ , απαιτούνται δικαιολογητικά για την επιβεβαίωση της μείωσης.

Για ελάφρυνση κάτω από 300€, δεν χρειάζεται καμία ενέργεια.

