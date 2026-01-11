Τελειώνει ο Λεμπέσης από τον ΝΟΠ

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον ΝΟΠ ο προπονητής Φώντας Λεμπέσης, ο οποίος συναντήθηκε με τους ανθρώπους της διοίκησης και αποφάσισαν από κοινού να χωρίσουν οι δρόμοι των δύο πλευρών. Ισως και σήμερα η ανακοίνωση από την διοίκηση του ΝΟΠ που ψάχνει ήδη τον αντικαταστάτη του Λεμπέση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



