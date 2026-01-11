Τελειώνει ο Λεμπέσης από τον ΝΟΠ

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φώντας Λεμπέσης θα αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του ΝΟΠ.

Τελειώνει ο Λεμπέσης από τον ΝΟΠ Τελειώνει από τον ΝΟΠ ο Φώντας Λεμπέσης
11 Ιαν. 2026 14:35
Pelop News

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον ΝΟΠ ο προπονητής Φώντας Λεμπέσης, ο οποίος συναντήθηκε με τους ανθρώπους της διοίκησης και αποφάσισαν από κοινού να χωρίσουν οι δρόμοι των δύο πλευρών. Ισως και σήμερα η ανακοίνωση από την διοίκηση του ΝΟΠ που ψάχνει ήδη τον αντικαταστάτη του Λεμπέση.

