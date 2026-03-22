Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ: «Ανοίξτε ή θα χτυπήσουμε σε εργοστάσια ενέργειας»

Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, μετά το τελεσίγραφο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε διορία 48 ωρών στην Τεχεράνη να επιτρέψει την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε καταστροφικά πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι επιθέσεις θα ξεκινήσουν από τους μεγαλύτερους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, εάν δεν υπάρξει άμεση συμμόρφωση.

Απειλές για χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση, με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις να προειδοποιούν για αντίποινα σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου που μετέδωσε το πρακτορείο Fars, το Ιράν θα στοχοποιήσει ενεργειακές υποδομές, συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών και μονάδες αφαλάτωσης που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή.

Η ρητορική αυτή εντείνει τους φόβους για γενικευμένη σύγκρουση, με άμεσες επιπτώσεις όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά και στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

«Ανοιχτά υπό όρους» τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιράν στον Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, Αλί Μουσαβί, εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Όπως ανέφερε, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά, με εξαίρεση πλοία που συνδέονται με «εχθρικές χώρες», ενώ η διέλευση είναι εφικτή κατόπιν συντονισμού με τις ιρανικές αρχές.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διπλωματία αποτελεί προτεραιότητα για το Ιράν, θέτοντας όμως ως βασική προϋπόθεση την παύση των επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Στο «κόκκινο» η διεθνής ανησυχία

Η ανταλλαγή απειλών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ανεβάζει το θερμόμετρο της έντασης σε ένα από τα πιο κρίσιμα γεωστρατηγικά σημεία του πλανήτη.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν βασικό πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά κάθε εξέλιξη στην περιοχή καθοριστική για τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

Με τη διπλωματία να δοκιμάζεται και τα στρατιωτικά σενάρια να παραμένουν στο τραπέζι, οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της κρίσης.