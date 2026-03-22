Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Τα σενάρια απάντησης της Τεχεράνης και ο ρόλος-κλειδί των Στενών του Ορμούζ

22 Μαρ. 2026 11:55
Pelop News

Στα πιθανά σενάρια αντίδρασης του Ιράν απέναντι στο τελεσίγραφο 48 ωρών του Ντόναλντ Τραμπ για άνοιγμα των Στενά του Ορμούζ εστιάζει ανάλυση του BBC, αναδεικνύοντας τα κρίσιμα διλήμματα που αντιμετωπίζει η Τεχεράνη.

Το «ισχυρό χαρτί» της ναυσιπλοΐας

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο έλεγχος της ναυσιπλοΐας στα Στενά αποτελεί το βασικότερο διαπραγματευτικό όπλο του Ιράν. Η διατήρηση ενός είδους «ελεγχόμενου περάσματος», όπου πλοία μη συνδεόμενα με «εχθρικές» χώρες μπορούν να διέρχονται υπό όρους, επιτρέπει στην Τεχεράνη να ασκεί πίεση χωρίς να οδηγείται άμεσα σε πλήρη σύγκρουση.

Αντίθετα, μια πλήρης άρση των περιορισμών θα σήμαινε απώλεια του βασικού μοχλού πίεσης, κάτι που –όπως αποτυπώνεται και στο εσωτερικό της χώρας– θεωρείται δύσκολα αποδεκτό.

Απειλές για πλήγματα και υψηλό ρίσκο

Η ιρανική πλευρά έχει ήδη προειδοποιήσει για στοχευμένα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, σε περίπτωση που υλοποιηθούν οι αμερικανικές απειλές.

Η προοπτική στρατιωτικής κλιμάκωσης ενέχει τεράστιο κόστος για το Ιράν. Ωστόσο, η ανάλυση επισημαίνει ότι η ηγεσία της χώρας έχει δείξει διαχρονικά αντοχή σε οικονομικές πιέσεις και κοινωνικές αναταράξεις, προκειμένου να διατηρήσει τη σταθερότητα του καθεστώτος.

Σενάρια «μπλόφας» και διπλωματίας

Ένα πιθανό σενάριο είναι η Τεχεράνη να επιλέξει να μην υποχωρήσει άμεσα, δοκιμάζοντας τα όρια της αμερικανικής απειλής. Σε αυτή την περίπτωση, ποντάρει σε διεθνείς πιέσεις προς την Ουάσινγκτον για αποκλιμάκωση.

Στο διπλωματικό πεδίο, ρόλο διαμεσολαβητή φαίνεται να επιχειρεί να διαδραματίσει το Ομάν, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεννόησης μέσω περιφερειακών πρωτοβουλιών.

Καθοριστικός ο ρόλος των χωρών του Κόλπου

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επιλογές των κρατών του Περσικού Κόλπου, τα οποία βρίσκονται μεταξύ αντικρουόμενων πιέσεων. Από τη μία, εξαρτώνται οικονομικά από τη σταθερότητα και την ενεργειακή ροή της περιοχής. Από την άλλη, αντιμετωπίζουν το Ιράν ως απειλή για την ασφάλειά τους.

Η στάση τους αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της κρίσης, καθώς μπορεί να λειτουργήσει είτε ως μοχλός αποκλιμάκωσης είτε ως παράγοντας περαιτέρω έντασης.

Στο «χείλος» ευρύτερης σύγκρουσης

Η ανάλυση του BBC καταλήγει ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με κάθε κίνηση να μπορεί να οδηγήσει είτε σε αποκλιμάκωση είτε σε γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για τη διαμόρφωση των εξελίξεων σε μια από τις πιο ευαίσθητες γεωπολιτικά περιοχές του πλανήτη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:19 Ηττα του ΑΟ Αιγιαλέων στο Βραχάτι
13:15 Η Ολγα Κλώντζα στην «Π»: Ο χορός είναι βιωματική μάθηση
13:13 Τουρκία: Συνελήφθη δημοσιογράφος γιατί τα ρεπορτάζ του…«παραπλανούσαν το λαό»
13:06 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για έντονη μουσική σε καταστήματα – Παράβαση κοινής ησυχίας
12:58 Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Τα παιδιά μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο»
12:53 ΑΕΚ – Κηφισιά: Μόνο νίκη θέλει η Ένωση στο φινάλε της Super League
12:47 Ο Αθηνόδωρος διακρίσεις στο Κύπελλο Ρίψεων Αναπτυξιακών κατηγοριών
12:45 Πάτρα – Σπιράλ για Μέριμνα: «Είμαστε διαφορετικοί και ίσοι»
12:37 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet: Για τη νίκη οι Πειραιώτες πριν τα πλέι οφ
12:26 Κούβα: Νέα διακοπή ρεύματος λόγω ενεργειακής κρίσης και αμερικανικού εμπάργκο
12:15 Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν πέντε άτομα από τα συντρίμια BINTEO
12:06 Πάτρα: «Δεν χωράει η Αστυνομία στο στρατόπεδο» επιμένει ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΚΕΤΧ
11:55 Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Τα σενάρια απάντησης της Τεχεράνης και ο ρόλος-κλειδί των Στενών του Ορμούζ
11:46 Πλαταμώνας: Κολώνα φωτισμού καταπλάκωσε 6χρονο στη μαρίνα
11:41 Πάτρα: Συναγερμός για φωτιά στο Παυλόκαστρο
11:35 Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 22.000 ευρώ σε 17χρονο μετά από καταδίωξη
11:34 Παναχαϊκή, Παναιγιάλειος και Θύελλα μπαίνουν στη μεγάλη μάχη
11:22 25η Μαρτίου – Ειδικά μέτρα με απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών – Πότε και πού ισχύουν τα μέτρα
11:22 Γιαννακόπουλος για νίκη ΝΕΠ: «Το θέλαμε περισσότερο» – Και αφιέρωση στην οικογένειά του
11:10 Ιωάννινα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
