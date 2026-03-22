Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Τα σενάρια απάντησης της Τεχεράνης και ο ρόλος-κλειδί των Στενών του Ορμούζ

Στα πιθανά σενάρια αντίδρασης του Ιράν απέναντι στο τελεσίγραφο 48 ωρών του Ντόναλντ Τραμπ για άνοιγμα των Στενά του Ορμούζ εστιάζει ανάλυση του BBC, αναδεικνύοντας τα κρίσιμα διλήμματα που αντιμετωπίζει η Τεχεράνη.

Το «ισχυρό χαρτί» της ναυσιπλοΐας

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο έλεγχος της ναυσιπλοΐας στα Στενά αποτελεί το βασικότερο διαπραγματευτικό όπλο του Ιράν. Η διατήρηση ενός είδους «ελεγχόμενου περάσματος», όπου πλοία μη συνδεόμενα με «εχθρικές» χώρες μπορούν να διέρχονται υπό όρους, επιτρέπει στην Τεχεράνη να ασκεί πίεση χωρίς να οδηγείται άμεσα σε πλήρη σύγκρουση.

Αντίθετα, μια πλήρης άρση των περιορισμών θα σήμαινε απώλεια του βασικού μοχλού πίεσης, κάτι που –όπως αποτυπώνεται και στο εσωτερικό της χώρας– θεωρείται δύσκολα αποδεκτό.

Απειλές για πλήγματα και υψηλό ρίσκο

Η ιρανική πλευρά έχει ήδη προειδοποιήσει για στοχευμένα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, σε περίπτωση που υλοποιηθούν οι αμερικανικές απειλές.

Η προοπτική στρατιωτικής κλιμάκωσης ενέχει τεράστιο κόστος για το Ιράν. Ωστόσο, η ανάλυση επισημαίνει ότι η ηγεσία της χώρας έχει δείξει διαχρονικά αντοχή σε οικονομικές πιέσεις και κοινωνικές αναταράξεις, προκειμένου να διατηρήσει τη σταθερότητα του καθεστώτος.

Σενάρια «μπλόφας» και διπλωματίας

Ένα πιθανό σενάριο είναι η Τεχεράνη να επιλέξει να μην υποχωρήσει άμεσα, δοκιμάζοντας τα όρια της αμερικανικής απειλής. Σε αυτή την περίπτωση, ποντάρει σε διεθνείς πιέσεις προς την Ουάσινγκτον για αποκλιμάκωση.

Στο διπλωματικό πεδίο, ρόλο διαμεσολαβητή φαίνεται να επιχειρεί να διαδραματίσει το Ομάν, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεννόησης μέσω περιφερειακών πρωτοβουλιών.

Καθοριστικός ο ρόλος των χωρών του Κόλπου

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επιλογές των κρατών του Περσικού Κόλπου, τα οποία βρίσκονται μεταξύ αντικρουόμενων πιέσεων. Από τη μία, εξαρτώνται οικονομικά από τη σταθερότητα και την ενεργειακή ροή της περιοχής. Από την άλλη, αντιμετωπίζουν το Ιράν ως απειλή για την ασφάλειά τους.

Η στάση τους αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της κρίσης, καθώς μπορεί να λειτουργήσει είτε ως μοχλός αποκλιμάκωσης είτε ως παράγοντας περαιτέρω έντασης.

Στο «χείλος» ευρύτερης σύγκρουσης

Η ανάλυση του BBC καταλήγει ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με κάθε κίνηση να μπορεί να οδηγήσει είτε σε αποκλιμάκωση είτε σε γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για τη διαμόρφωση των εξελίξεων σε μια από τις πιο ευαίσθητες γεωπολιτικά περιοχές του πλανήτη.

