Τελετή Λήξης και Καύση Καρνάβαλου: Το τελευταίο μεγάλο ραντεβού του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Οι συγκινήσεις,  οι ευρηματικές ιδέες, η συλλογική δράση, οι ανατροπές, ο ενθουσιασμός, η έμπνευση, το αστείρευτο κέφι και η δημιουργική και σατιρική διάθεση θα συνοδεύουν όλους μας ολοζώντανες πριν ακόμη γίνουν αναμνήσεις, πριν καταγραφούν ανεξίτηλα στις καρδιές μας και προστεθούν στην καρναβαλική μας εμπειρία.

Τελετή Λήξης και Καύση Καρνάβαλου: Το τελευταίο μεγάλο ραντεβού του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
20 Φεβ. 2026 14:51
Pelop News

Με τον πολύχρωμο, ηχηρό και δυναμικό απόηχο της Μεγάλης Παρέλασης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 να μην έχει κοπάσει, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, και ώρα 21.00 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Μόλο της Αγίου Νικολάου όπου χιλιάδες Πατρινοί καρναβαλιστές και επισκέπτες δίνουν το τελευταίο μεγάλο ραντεβού για να αποχαιρετίσουν τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας.

Το Πατρινό Καρναβάλι 2026  θα περνά στην ιστορία. Οι συγκινήσεις,  οι ευρηματικές ιδέες, η συλλογική δράση, οι ανατροπές, ο ενθουσιασμός, η έμπνευση, το αστείρευτο κέφι και η δημιουργική και σατιρική διάθεση θα συνοδεύουν όλους μας ολοζώντανες πριν ακόμη γίνουν αναμνήσεις, πριν καταγραφούν ανεξίτηλα στις καρδιές μας και προστεθούν στην καρναβαλική μας εμπειρία.

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλο Σκούρα και μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης, της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και τους Εθελοντές  θα κηρύξει τη λήξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και ταυτόχρονα την έναρξη του επόμενου, του Πατρινού Καρναβαλιού του 2027O Καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες στην καθιερωμένη καύση του και μέσα από τις στάχτες του θα μεταδώσει μήνυμα αναγέννησης και ελπίδας. Ο ουρανός της πόλης θα φωτιστεί από χιλιάδες πυροτεχνήματα σε μια μοναδική στιγμή σε ρυθμό, ένταση, γενική ευφορία και υπό τους ήχους δυνατής μουσικής. Καλλιτεχνικός σχεδιασμός πυροτεχνημάτων: Παύλος Νάνος.

Η Τελετή λήξης θα αρχίσει με ένα εντυπωσιακό, θεαματικό δεκάλεπτο με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της Τελάλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρίας Αγουρίδη. Στη συνέχεια ο παρουσιαστής της Τελετής Δημήτρης Μουλίνος με τον δικό του, εξωστρεφή τόνο θα κάνει ένα flashback σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης (Κρυμμένος Θησαυρός, Καρναβαλουπόλεις, Φεστιβάλ Παιδικού τραγουδιού, Καρναβάλι Μικρών).

Τελετή Λήξης και Καύση Καρνάβαλου: Το τελευταίο μεγάλο ραντεβού του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Στην Τελετή Λήξης θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία από την Υπεύθυνη Ελληνικής Νοηματικής  Κωφών & Βαρήκοων Λαμπρινή Παπαπροκοπίου.

Μετά τη ρίψη των πυροτεχνημάτων μια μοναδική συναυλία με προσκεκλημένο τον δημοφιλή και ιδιαίτερα αγαπημένο Sicario επιφυλάσσει μια ξεχωριστή εμπειρία.

Ο Sicario, το πιο μυστηριώδες και εκρηκτικό όνομα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής, συνεχίζει να κατακτά το κοινό με τις τεράστιες επιτυχίες του.

Με το ολοκαίνουργιο διπλό άλμπουμ «Χώρα του Ποτέ» και τα smash hits «Φωτιά», «Έμμονη Ιδέα», «Κοντεύω», «Κούκλα», καθώς και τη μοναδική συνεργασία «PARADISO» με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον SNIK, ο Sicario υπέγραψε το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού.

Μετρώντας πάνω από 200 εκατομμύρια streams στο Spotify και περισσότερους από 1,1 εκατομμύριο μηνιαίους ακροατές, ο Sicario υπόσχεται μια live εμπειρία γεμάτη ένταση, μυστήριο και αξέχαστες στιγμές.

Μια μουσική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Η νύχτα στον Μώλο της Αγίου Νικολάου θα συνεχιστεί με Dj Party με τους djs Χρήστο Μιχαλόπουλο & Σάκη Χρονόπουλο.

Το Πατρινό Καρναβάλι 2026 θα έχει περάσει στην ιστορία. Η μοναδική όμως αυτή νύχτα στην Πάτρα, την πρωτεύουσα του Καρναβαλιού θα είναι ακόμη μπροστά και θα συνεχιστεί με αμείωτη καρναβαλική διάθεση και ανεξάντλητο κέφι στους δρόμους και στα κέντρα διασκέδασης μέχρι πρωίας.

Τελετή Λήξης και Καύση Καρνάβαλου: Το τελευταίο μεγάλο ραντεβού του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 Τελετή Λήξης και Καύση Καρνάβαλου: Το τελευταίο μεγάλο ραντεβού του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 Τελετή Λήξης και Καύση Καρνάβαλου: Το τελευταίο μεγάλο ραντεβού του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

*Με την υποστήριξη του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Αχαϊας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Λάκης Γαβαλάς: Δεν πειράζει που δεν άρεσε σε κάποιους το J2US
15:16 Patras IQ 2026: Στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 27 Φεβρουαρίου
15:08 Σε εξέλιξη η 2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στη Δράση «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων»
15:03 Αυθεντικές οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή: Προσύμφωνο για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ
15:00 Μεγάλες απώλειες για την εστίαση της Αχαΐας: Βυθίστηκε ο τζίρος στο τέλος της χρονιάς
14:54 Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών του gov.gr την Κυριακή λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης συστημάτων
14:51 Τελετή Λήξης και Καύση Καρνάβαλου: Το τελευταίο μεγάλο ραντεβού του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
14:49 Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη – Στο επίκεντρο η συνεισφορά της Ελλάδας στη Συμμαχία
14:42 Ισχυροί άνεμοι έριξαν σταυρό από λάβαρο στη Μητρόπολη – Αναστάτωση έξω από την εξόδιο ακολουθία της Αρβελέρ
14:33 Καθαρά Δευτέρα: Τι πρέπει να προσέξετε για ασφαλές πέταγμα χαρταετού
14:30 Ενέργεια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης – Επίκαιρη ερώτηση Ανδρουλάκη προς τον πρωθυπουργό
14:24 Το τελευταίο «αντίο» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Μια γέφυρα από τον Βύρωνα στο κέντρο του κόσμου»
14:16 Γεωργιάδης για Νίκαια: «Δεν μπορεί το κράτος να υποχωρεί στη βία» – Νέες απαντήσεις για τα επεισόδια στο νοσοκομείο
14:15 Πατρινό Καρναβάλι: Ενισχύσεις δρομολογίων από τη Hellenic Train για το τριήμερο
14:09 Δήλωσε συμμετοχή τώρα: Η Πελοπόννησος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της ποδηλασίας με την διοργάνωση για 4η συνεχόμενη χρονιά του  L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda
14:06 Στο Πεντάγωνο αντιπροσωπεία του Κογκρέσου: Επαφές Δένδια με αιχμή την άμυνα και τη στρατηγική συνεργασία
14:00 Έρευνα: Η Ελλάδα δημοφιλέστερος τουριστικός προορισμός για τους Σέρβους ταξιδιώτες
14:00 Οξείες αντιδράσεις στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό: «Να αναλάβουν τις ευθύνες τους»
13:58 Επίθεση σε 19χρονο στο Ηράκλειο: Συλλήψεις νεαρών – Ανήλικος μεταξύ των κατηγορουμένων
13:50 Κακοκαιρία με «σπασμένη» γραμμή καταιγίδων: Σε εξέλιξη οργανωμένο κύμα αστάθειας σε πολλές περιοχές της χώρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ