Teletubbies: Επιστρέφει η παιδική του 97′ – Οι αντιδράσεις με το νέο «Sun Baby»

Και ποιος δεν θυμάται την δεκαετία του 90 την αγαπημένη παιδική σειρά στην τηλεόραση τα γνωστά σε όλους… Teletubbies!

Η δημοφιλής σειρά Teletubbies επιστρέφει στη μικρή οθόνη μέσα από τη συνδρομητική υπηρεσία του Netflix.

Η εταιρεία απευθύνθηκε στην ομάδα που έφερε τη σειρά ξανά στο προσκήνιο το 2015 για λογαριασμό του τηλεοπτικού καναλιού Nick Jr. της Nickelodeon και κυκλοφόρησε το τρέιλερ.

Έτσι, τις πολύχρωμες στολές των Tinky Winky, Dipsy, La-La, και Po θα φορέσουν για άλλη μια φορά οι Jeremiah Krage, Nick Kellington, Rebecca Hyland και Rachelle Beinart, ενώ την αφήγηση στα αγγλικά θα αναλάβει ο Tituss Burgess.

Αντιδράσεις για το νέο Sun Baby

Παρόλο που ο σχεδιασμός της σειράς δεν απέχει πολύ από το παιδικό του 1997, οι δημιουργοί αποφάσισαν να αλλάξουν το μωρό που καλημερίζει το κοινό. Πρόκειται για το δημοφιλές Sun Baby, ένα μωρό – ήλιο που εμφανιζόταν στην αρχή κάθε επεισοδίου σε μορφή CGI. Πλέον αυτό αντικαταστάθηκε από ένα άλλο μωρό, τελείως διαφορετικό, χωρίς καμία απόχρωση του κίτρινου ή κάποιου χαρακτηριστικού που να θυμίζει ότι είναι το Μωρό – Ήλιος.

Δείτε το επίσημο τρέιλερ των Teletubbies

Πολλοί από τους χρήστες των social media αντέδρασαν με το τρέιλερ που κυκλοφόρησε το Netflix για τα Teletubbies και το νέο Sun Baby που για εκείνους δεν θυμίζει καθόλου τον ήλιο.

«Μου κατέστρεψαν την παιδική μου ηλικία», ««Ειλικρινά το Sun Baby με ενοχλεί πολύ. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει το κεφάλι του μωρού κίτρινο για να θυμίζει ήλιο όπως οι άλλες εκδοχές. Εδώ μοιάζει με ένα τεράστιο κεφάλι μωρού που επιπλέει στον ουρανό, είναι απλά περίεργο» σχολίασαν μερικοί χρήστες του Twitter.

Διαβάστε περισσότερα σχόλια

there are grown men mad cause they changed the sun baby for the new teletubbies pic.twitter.com/HCHKth8E1l — Gaara 愛 (@tacticalreasons) October 19, 2022

Bro they didn't even make the babies blend into the sun, they just cut out baby heads and had them float through the sky. THis is an OUTRAGE and MY CHILDHOOD IS RUINED and I will be making a 12 hour rant video about how the Netflix Teletubbies reboot is garbage 😡😡😡😡😡😡 https://t.co/Yiz5xY8C9k pic.twitter.com/2iDqECyVzD — THE PIKMIN 4 IS REAL (@Schaffrillas) October 18, 2022

//Jfc Netflix's Teletubbies reboot looks horrible af, the sun baby is poorly made, even the 2015 reboot knew how to do the effects of the sun baby, like holy fuck — The Grayson Siblings (@GraysonSiblings) October 18, 2022

First look at Netflix’s ‘Teletubbies’ reboot, streaming November 14. 🌞 pic.twitter.com/3ECM6AEdHp — Pop Crave (@PopCrave) October 18, 2022

the teletubbies sun baby is asian 😭😭 — ゑい (@ttottoripyo) October 19, 2022

i would make a better sun baby pic.twitter.com/Na89babUo5 — mary (@maryarchived) October 19, 2022